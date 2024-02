Ce jeudi, les clubs français ont déçu en Ligue Europa avec une seule qualification et trois éliminations. Mais la France a encore pris un peu d’avance sur les Pays-Bas à l’indice UEFA.

Comme trop souvent, les équipes de Ligue 1 ont déçu en Coupes d’Europe. Ce jeudi, quatre équipes disputaient les barrages retour de Ligue Europa. Alors que la plupart des formations étaient déjà mal engagées après des résultats médiocres lors du match aller, elles ont une nouvelle fois déçu. Après un match nul face au Shakhtar Donetsk (2-2) la semaine passée, l’Olympique de Marseille a réussi à obtenir la qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa ce jeudi après sa victoire 3-1 contre l’équipe ukrainienne. Après une défaite frustrante face au SL Benfica d’Angel Di Maria (2-1) jeudi dernier, le Toulouse FC n’a pas démérité et peut regretter ses nombreuses occasions manquées au Stadium (0-0). De son côté, le Stade Rennais n’a pas su renverser le score face à l’AC Milan après la large défaite à l’aller (3-0). Les Bretons ont réussi à s’imposer grâce à un triplé de Benjamin Bourigeaud (3-2) mais pas suffisant pour espérer accéder au prochain tour de la compétition. La plus grosse déception vient du RC Lens. Après leur 0-0 au Stade Bollaert face à Fribourg, les Sang & Or menaient de deux buts à la pause en Allemagne avant de s’effondrer avec une défaite 3-2 en prolongations.

A voir aussi : LdC : Trois joueurs du PSG dans l’équipe de la semaine

La France compte désormais 3 représentants en Coupes d’Europe

Désormais, il ne reste plus que trois représentants français en Coupes d’Europe : le PSG (8es de finale de Ligue des champions face à la Real Sociedad), l’Olympique de Marseille (8es de finale de Ligue Europa contre Villarreal) et le LOSC (8es de finale de Ligue Europa Conférence face à Sturm Graz). Et pourtant, même avec ce jeudi noir, la France a conforté sa place à l’indice UEFA. En cinquième position, l’Hexagone a creusé l’écart avec les Pays-Bas (qui ont encore deux représentants avec l’Ajax et le PSV) et compte désormais 2,731 points d’avance (63,831 contre 61,100). « Quelles que soient les compétitions, les critères de points restent les mêmes : deux pour une victoire et un pour un match nul. Une différence demeure concernant les bonus : le point alloué pour chaque tour disputé est déclenché dès les 8es en C1 et C3, mais seulement en demies pour la C4 », précise L’Equipe. Tous les points qui seront accumulés continueront d’être divisés par six, le nombre d’engagés en début d’exercice, contre cinq pour les Pays-Bas.

Pour rappel, cette 5e place à l’indice UEFA a une grande importance pour le prochain format de la Ligue des champions qui verra le jour la saison prochaine. En conservant cette place, la France pourra avoir quatre qualifiés pour la C1 (trois direct et un au tour préliminaire) et compter au total sept clubs dans les différentes compétitions européennes. En revanche, l’écart entre la France et les autres nations, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et l’Angleterre, est encore abyssal.

Le classement de l’indice UEFA par nation