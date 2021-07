[Info CS] Accord proche entre le PSG et le clan Pogba

Le PSG est extrêmement actif lors de ce début de mercato, et ne semble pas être rassasié... Après avoir fait venir Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a déboursé 60 millions d’euros (hors bonus) pour Achraf Hakimi et s’est mis en quête d’un autre milieu de terrain de classe internationale.

Comme nous vous l’avions révélé lors de notre Live Twitch du 21 juin dernier, le club de la capitale a ciblé deux options pour renforcer son entrejeu, deux joueurs avec une seule année de contrat : Paul Pogba (28 ans) en plan A, Eduardo Camavinga (Stade Rennais, 18 ans) en plan B en cas d’échec des négociations avec le joueur de Manchester United.

Selon nos informations les échanges avancent dans le bon sens entre le PSG et le clan Pogba, au point où un accord est proche d’être trouvé. Alors que les Rouge & Bleu n’étaient au départ “qu’une option” pour l’international français natif de Seine-et-Marne, le début de mercato retentissant et les ambitions débordantes du club francilien l’ont convaincu. Il souhaite désormais rejoindre le Paris Saint-Germain en priorité. Nous pouvons aussi vous affirmer que d’un point de vue salarial, la “pioche” pourrait devenir le troisième joueur le mieux payé de l’effectif derrière Neymar Jr et Kylian Mbappé (en cas de prolongation de contrat).

Il restera désormais derrière à convaincre Manchester United de se séparer d’un de ses meilleurs éléments, ce qui ne sera pas chose facile. Malgré les prix indiqués dans certains médias, nous sommes en mesure de vous confirmer que les dirigeants mancuniens demanderont bien plus pour leur milieu de terrain. Les premiers échos évoquent plutôt une somme qui oscillerait entre 70 et 80 millions d’euros avec bonus. Reste à déterminer le montant fixe et les variables…

En tout cas entre Paul Pogba et le PSG, le contact existe, il est permanent et les envies sont communes… Mais il va falloir aussi un peu dégraisser côté parisien. Est-ce que le Paris Saint-Germain va de nouveau faire “rêver plus grand” ses supporters ? Réponse dans les prochaines semaines…