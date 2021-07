Hakimi devrait reprendre l’entraînement ce dimanche (RMC)

Recruté 60M€ (hors bonus) par le PSG en provenance de l’Inter, Achraf Hakimi a été freiné dans sa préparation avec les Rouge & Bleu la semaine passée. En effet, le latéral droit de 22 ans a contracté la Covid-19 et reste à l’isolement depuis. Et comme le rapporte RMC Sport, l’international marocain devrait retrouver le chemin de l’entraînement avec le PSG ce dimanche. Il manquera les deux prochains matches amicaux face au FC Augsbourg (21 juillet) et le Genoa CFC (24 juillet). Le journaliste du média sportif – Loïc Tanzi – précise notamment qu’Achraf Hakimi “a été victime d’une surcharge virale alors que l’ancien joueur de l’Inter Milan a déjà eu la Covid la saison dernière et qu’il a reçu une dose vaccinale.”

Pour rappel, le natif de Madrid avait disputé les 45 premières minutes face au Mans (4-0), le 14 juillet dernier, avec une passe décisive pour Ismaël Gharbi.