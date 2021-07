[Info CS] Pogba a décliné une offre de prolongation de Manchester United

Le PSG travaille durement lors de ce mercato avec l’arrivée de nombreux joueurs de renommées internationales telles que Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Georgino Wijnaldum. Mais le club de la capitale en veut plus… Beaucoup plus ! Comme nous vous l’avons révélé le 20 juillet dernier, Paul Pogba et les Rouge & Bleu sont très proches d’un accord contractuel et les deux partis travaillent dans le bon sens pour que cela aboutisse. Mais les envies de l’international français sont claires : rejoindre en priorité le Paris Saint-Germain cet été.

Preuve de cette volonté, Paul Pogba a décliné une offre de prolongation de contrat avec les Mancuniens selon nos informations. Un signe positif qui expose le désir du joueur. Il reste désormais à attendre de savoir si les “Red Devils” vont lui faire une nouvelle proposition dans les prochains jours, ou si les négociations avec le PSG vont enfin démarrer pour ce transfert qui serait retentissant.