Pochettino : “Je suis content de la performance de l’équipe”

Pour son dernier match de préparation, le PSG a arraché le match nul face au Séville FC (2-2), à Faro (au Portugal). Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino a pu mettre en place une équipe composée de joueurs cadres et jeunes afin de préparer au mieux le Trophée des Champions face au LOSC ce dimanche (20h). Après ce match face au club espagnol, l’entraîneur des Rouge & Bleu est revenu sur la prestation de son équipe et s’est projeté sur la prochaine échéance.

“Je pense que c’était un très bon match, très disputé. Séville est l’une des meilleures équipes d’Espagne. C’est une équipe qui se prépare elle aussi à jouer en Ligue des champions. Je pense que c’était un très bon match et je suis content de la performance de l’équipe. Dans l’ensemble, je pense que nous avons été meilleurs et que nous méritions plus, mais je suis content. Pour les jeunes, c’était une très bonne expérience contre une très bonne équipe. Et bien sûr, nous pensons maintenant à être prêts et à préparer le Trophée des Champions contre Lille”, a déclaré l’entraîneur parisien au site officiel du club. “Bien sûr que nous sommes heureux. Le seul problème c’est que nous n’avons toujours pas toute l’équipe à l’entraînement. Maintenant, nous devons mettre tout le monde au même niveau pour commencer la saison de la meilleure des façons, mais en tenant compte de ces circonstances. Nous devons attendre des joueurs qu’ils soient en forme et ne prendre aucun risque sur leur condition physique. Pour l’avenir et pour la saison, il va être très important pour eux de se préparer au mieux. Je pense que Danilo, Wijnaldum, Kimpembe et Kylian peuvent être prêts pour dimanche, mais nous devons les évaluer dans les prochains jours, car ils ne travaillent que depuis quelques jours sur le terrain d’entraînement. J’espère qu’ils pourront aider l’équipe dimanche dans une compétition que nous voulons gagner.”