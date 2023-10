On ne l’attendait pas forcément, mais le PSG va très prochainement sortir un livre. Sur le thème de la cuisine, il sera publié courant novembre.

On le sait, le Paris Saint-Germain aime, encore et toujours, s’ouvrir à de nouveaux marchés. Dans cette optique, une nouvelle assez insolite nous parvient ce jour. En effet, comme communiqué par la maison d’édition Amphora, le club de la capitale est sur le point de publier un ouvrage sur la cuisine. Celui-ci, intitulé « À table avec le Paris Saint-Germain », paraîtra le 9 novembre prochain. Le concept ? Dix joueurs parisiens présentent sept de leurs recettes favorites. Le livre est écrit par le double chef étoilé, David Toutain. Le nutritionniste rouge et bleu, Juan José Morillas a également étroitement collaboré avec ce dernier.

Kimpembe, Mbappé, Marquinhos ou encore Hakimi se prêtent au jeu

« Chacun des joueurs y présente sept de leurs recettes favorites : la feijoada à la manière de Marquinhos, le couscous de légumes d’enfance d’Achraf Hakimi, la recette de crêpes phare de Presnel Kimpembe », nous expose notamment la maison d’édition. Le livre, de 192 pages, est une petite nouveauté dans le microcosme hexagonal puisque le PSG est le premier club français à publier un tel ouvrage.