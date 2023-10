International : L’Euro 2028 et 2032 attribués

L’UEFA a profité de cette trêve internationale afin d’attribuer les éditions 2028 et 2032 de l’Euro. En effet, à quelques mois de l’Euro 2024 en Allemagne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont été désignés hôte pour 2028 et le duo Italie / Turquie pour 2032.

La nouvelle tendance d’attribuer des compétitions internationales à plusieurs hôtes s’est poursuivi ce mardi 10 octobre au siège de l’UEFA à Nyon (Suisse). La plus haute instance de football européen a aujourd’hui attribué l’Euro 2028 au Royaume-Uni et à l’Irlande, mais aussi l’Euro 2032 à l’Italie et à la Turquie. Si ce second duo peut paraître plutôt improbable, il faut noter que celui-ci était la seule candidature, ce qui n’a guère laissé place au suspense pour l’attribution de ces deux éditions du championnat d’Europe de football.

Les stades retenus pour l’Euro 2028

Wembley à Londres, le City Stadium de Manchester, le St-James Park à Newcastle, Hampden Park à Glasgow, la Dublin Arena, le National Stadium de Cardiff et le Casement Park de Belfast

Concernant l’édition 2032 co-organisée par l’Italie et la Turquie, les villes et stades hôtes n’ont pour le moment pas été dévoilées. Cette nouvelle tendance de « double attribution » s’explique notamment par le coût que représente l’organisation de compétitions internationales.