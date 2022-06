Depuis sa création en 1970, de nombreuses légendes ont évolué au sein du PSG. En passant par Mustapha Dahleb, Safet Susic, Luis Fernandez, Raí, Pedro Miguel Pauleta ou plus récemment Zlatan Ibrahimovic, plusieurs footballeurs ont marqué de leur empreinte l’histoire du club. Joueur du PSG entre 1993 et 1998 (215 matches, 72 buts), Raí est entré dans le coeur de nombreux supporters des Rouge & Bleu. Après des débuts compliqués dans la capitale, l’international brésilien est devenu l’idole du Parc des Princes grâce à son talent, son amour du maillot, sa générosité et son professionnalisme, comme en atteste l’hommage rendu par les supporters lors de sa dernière dans l’enceinte de la Porte de Saint-Cloud. Comme un symbole, le Brésilien de 57 ans a été élu meilleur joueur de l’histoire du PSG par les supporters.

Il y a quelques jours, nos journalistes – Jonathan Bensadoun et Théodore Vives – sont partis à la rencontre de Raí. Un entretien exceptionnel à découvrir ci-dessous ainsi que sur notre chaîne Youtube. Bon visionnage ! Et n’oubliez pas de vous abonner, c’est important dans notre développement !