Di Maria s’éloigne de la Juventus et se rapproche d’un autre club

Après avoir passé sept ans au PSG, Angel Di Maria est invité à partir du club et cherche une future destination. Si la Juventus Turin lui fait les yeux doux depuis déjà quelques semaines, la tendance se serait inversée depuis peu. En effet, selon plusieurs sources, le milieu offensif argentin s’éloignerait du club turinois et pourrait se laisser tenter par une autre destination.

Selon le journaliste Matteo Moretto, Di Maria s’éloignerait de la Juventus Turin. Malgré des négociations qui datent depuis des semaines, les deux parties n’auraient trouvé aucun accord pour le moment. Depuis l’entrée du FC Barcelone dans les discussions, le joueur pourrait décliner la proposition italienne et préfèrerait jouer en Espagne. Autre source confirmant cette tendance, Fabrizio Romano annonce que Di Maria n’a pas d’accord avec le club italien et que Xavi a appelé ‘El Fideo’ pour discuter d’une éventuelle proposition du Barça. Pour rappel, le joueur argentin demanderait un contrat d’un an.