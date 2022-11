Samedi après-midi (13h30), les Féminines du PSG affrontent Montpellier dans le choc de la septième journée de la D1 Arkema. Les joueuses de Gérard Prêcheur voudront s’imposer pour suivre la cadence des Lyonnaises, qui sont en tête avec deux points d’avance. Jackie Groenen, la milieu de terrain des Rouge & Bleu, s’est projetée sur cette rencontre contre le quatrième de D1 Arkema.

« On a conscience de l’importance d’obtenir les trois points«

« Je pense que nous avons pu récupérer un peu après l’enchaînement des matches lors des dernières semaines. Pour cette rencontre, nous avons eu plus de temps pour nous préparer, et c’est une bonne chose. Nous avons notamment pu effectuer du travail tactique. C’est un match important, nous ne voulons pas perdre de points. Je pense que tout le monde est prêt. Le groupe connaît l’importance de ce match ? Oui bien sûr, nous avons déjà perdu des points là où on ne souhaitait pas en perdre. Nous ne voulons pas que cela se reproduise. On a conscience de l’importance d’obtenir les trois points de la victoire samedi, assène la joueuse parisienne pour PSG TV. Montpellier est une équipe que je connais un peu. Je les ai vu jouer plusieurs fois et je sais qu’il s’agit d’une équipe forte, qui est puissante physiquement et qui travaille très dur. Ce sera donc forcément un match difficile mais nous sommes prêts.«