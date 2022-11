Après une entrée en matière délicate face à Vesprém, la section handball du PSG a vite su se ressaisir avec quatre victoires de rang en EHF Champions League par la suite. Et ce jeudi soir, les Parisiens avaient l’occasion de réaliser la passe de cinq face au FC Porto sur leur parquet. Ce qui a finalement été chose faite.

Dans une confrontation plutôt serrée, surtout en fin de partie, le PSG s’est imposé sur le score étriqué de 32-30. Grâce à ce succès précieux, Elohim Prandi, encore étincelant d’efficacité ce jeudi, et ses partenaires se rapprochent donc de Vesprém. Au sortir de cette rencontre continentale, Raul Gonzalez, le coach francilien, a pris la parole pour le site officiel du club.

Continuer sur cette lancée

Celui-ci souhaite retenir une chose : la très bonne passe dans laquelle se trouve ses joueurs. Le tout sera désormais de poursuivre sur cette lancée afin de valider, à minima, la deuxième place de ce groupe : « Porto a de très bons joueurs et l’a montré aujourd’hui. On a eu des difficultés en première période, mais je pense que nous avons fait la différence en début de seconde. On doit être satisfait de cette victoire, dans cette série de matches impressionnante. C’est pour ça que l’on doit toujours être concentré. C’est important de continuer comme ça. Tout le monde veut les deux premières places du groupe. On va se reposer et préparer le prochain match. »