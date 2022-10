Après leur match nul contre le Real Madrid (0-0) en UEFA Women’s Champions League, les Féminines du PSG retrouvaient la D1 Arkema hier après-midi avec le déplacement à Reims dans le cadre de la sixième journée. Pour cette rencontre, Gérard Prêcheur avait décidé de faire tourner avec les titularisations de Li en attaque ou bien encore la première titularisation depuis de très long mois pour Kheira Hamraoui. En défense, Estelle Cascarino a aussi débuté.

Les Rémoises sont portées par leurs supporters, mais c’est bien le PSG qui monopolise le ballon qui tombe sur un bloc compact et bien organisé. Les Parisiennes se procurent tout de même quelques occasions par l’intermédiaire de Sakina Karchaoui (15e) et Kheira Hamraoui (36e). Il faudra attendre les cinq dernières minutes de la première mi-temps pour voir les Féminines du PSG prendre l’avantage grâce à une tête de Kadidiatou Diani (0-1, 43e). La numéro 11 va s’offrir un doublé dès le retour des vestiaires grâce à une nouvelle tête (0-2, 47e) pour donner de l’air à ses coéquipières. Menées au score, les Rémoises vont attaquer et laisser des espaces ce qui va permettre au match d’être haletant et agréable. Les Parisiennes auraient pu encaisser un but mais Kessya Bussy va voir sa frappe enroulée s’écraser sur la barre. Les Parisiennes s’imposent finalement et conservent leur deuxième place. Elles restent à deux points des Lyonnaises qui se sont imposées en toute fin de match (92e) ce dimanche contre Fleury.