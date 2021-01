Les dernières indiscrétions autour du premier onze aligné par Mauricio Pochetinno au PSG sont que les clés du jeu seraient données à Marco Verratti dans un 4-3-3 dans lequel l’Italien aurait un rôle hybride avec des passages au poste de numéro 10 qui placerait donc le PSG dans un 4-2-3-1. Mais cette solution ne plaît pas du tout à Jean-Michel Larqué.

“Si je dois choisir entre Verratti et Rafinha pour le poste de numéro 10, je prends Rafinha tout de suite. Si tu as un numéro 10 qui te marque un but de temps en temps ça va. Verratti il marque un but tous les 36 du mois. Je ne sais pas à combien de but il est Verratti depuis qu’il est arrivé au PSG (9, ndlr) mais il doit en marquer un ou deux par saison. Je ne suis pas du tout d’accord avec ce positionnement de Verratti, peste Larqué dans l’émission Top of The Foot sur RMC. Ce qui manque au PSG au milieu de terrain c’est un vrai créateur et qui peut-être également finisseur ce qu’avais de temps en temps Rabiot. Rabiot filait des caviars de temps en temps et marquait pas mal de buts au PSG. Si tu joues avec trois attaquants, il faut mettre Rafinha (en 10, ndlr). Marco Verratti, c’est un milieu, un milieu relayeur tout le monde le sait.“