Mauricio Pochettino va diriger son premier match comme entraîneur du PSG demain soir avec le déplacement à Saint-Etienne dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1. Les supporters parisiens attendent avec impatience sa première composition d’équipe. Ce qui est sûr, le technicien argentin ne reconduira pas le 3-5-2 lancé par Thomas Tuchel pour ses derniers matches à la tête des Rouge & Bleu. L’ancien défenseur central est plus adepte du 4-2-3-1 ou bien du 4-4-2. Et selon les informations de RMC Sport, Pochettino devrait opter pour le premier système avec des surprises pour affronter l’ASSE. Loïc Tanzi, journaliste du média sportif nous fait savoir que l’ancien coach de Tottenham a travaillé un système en 4-2-3-1 lors de la dernière séance d’entraînement avec un Marco Verratti placé en numéro 10. Le petit hibou, qui a déjà joué à ce poste à ses débuts à Pescara, était placé juste derrière son compatriote Moise Kean et à côté de Kylian Mbappé à gauche et Angel Di Maria à droite. Le milieu de terrain était composé d’Idrissa Gueye et Ander Herrera. Une information confirmé par l’Equipe qui indique que Marco Verratti aura un rôle hybride au milieu et aura le premier rôle dans l’animation du jeu du PSG. Le système pourra varier entre le 4-3-3 et le 4-2-3-1durant le match conclut le quotidien sportif.

Le XI possible du PSG selon RMC Sport : Navas – Dagba, Kehrer, Marquinhos(c), Bakker – Gueye, Herrera – Mbappé, Verratti, Di Maria – Kean

Les deux médias qui décrivent la teneur de la séance matinale pour les Parisiens. “Une séance très intense. L’entraîneur a demandé plusieurs fois à ses joueurs de mettre autant d’intensité quand match“. Après des exercices d’échauffement puis de physique, les joueurs ont réalisé une opposition à 11 contre 11. Après cette dernière, “les remplaçants ont travaillé de leur côté, alors que les titulaires sont restés avec l’entraîneur tout seul pour travailler les circuits préférentiels“, dévoile RMC Sport. Très impliqué, Mauricio Pochettino a beaucoup parlé avec ses joueurs. “Lors du dernier exercice, il n’a pas hésité à beaucoup hacher le jeu, et en demandant l’avis de ses joueurs sur le petit exercice qui venait de se dérouler. Plusieurs fois, il s’est arrêté sur des détails sur la circulation de balle, sur le pressing offensif, et sur la sortie de pressing/pressing défensif.” Une séance très studieuse avec des joueurs investis et qui a duré beaucoup plus longtemps que sous Thomas Tuchel conclut RMC Sport.