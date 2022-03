Jérémy Clément revient sur sa période au PSG

Joueur du PSG entre 2007 et 2011, Jérémy Clément a vécu l’une des périodes les plus compliquées de l’histoire du club avec un point d’orgue la saison 2007-2008. Récemment, l’ancien Parisien – qui a pris sa retraite en 2020 – a sorti un livre « Pour le Plaisir » (éditions Amphora) où il revient sur sa carrière de footballeur. Invité de L’Equipe du Soir, Jérémy Clément est revenu sur sa période au PSG et plus précisément sur la ville de Paris et ses tentations.

« Il y avait les performances, mais avant tout sportif il y a l’humain forcement. Et lorsqu’on est un peu moins bien, on est moins performant. Lorsque je dis que j’étais « un con au PSG », on ne se rend plus compte des choses importantes pour nous, que ce soit la famille, les amis, et peut-être qu’avec la vie parisienne et l’argent qu’on gagne, on arrive parfois à perdre un peu pied. C’est pour ça qu’il faut être tolérant avec les jeunes footeux parce que ce n’est pas simple, parce que derrière le sportif il y a l’homme. L’homme ou la femme traverse parfois des moments compliqués et ça nie sur les performances. Signe-t-il au PSG aussi pour la ville de Paris ? Oui, je pense que pour n’importe quel joueur lorsqu’on pense au PSG, on pense à Paris et la beauté de la ville. Je pense que c’est lié. On signe au PSG, dans le club de la capitale, dans la plus belle ville du monde. Lorsqu’on est joueur de foot, on est invité à droite et à gauche, on ne paye plus nos chaussures, on ne paye plus rien et même les restaurants. Peut-être qu’on n’a plus les pieds sur terre. Je pense être quelqu’un d’assez humble mais voilà on est sollicités. Peut-être qu’on ne se rend plus compte de la réelle valeur des choses. »