Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 mars 2022. Les difficultés parisiennes en déplacement cette saison, Leo Messi incertain pour le match face à l’AS Monaco, Sergio Ramos désire respecter son contrat avec les Rouge & Bleu et les premières tendances des XI de départ pour Monaco / PSG.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque les problèmes du PSG lors de ses déplacements. En effet, ce dimanche, le club de la capitale affronte l’AS Monaco (13h sur Prime Video) au Stade Louis II, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Et cette saison, les Rouge & Bleu éprouvent les pires difficultés à rapporter les trois points de leurs déplacements avec une seule victoire lors des six derniers voyages en championnat. Depuis le début de l’exercice 2021-2022, les coéquipiers de Kylian Mbappé comptent un total de 25 points glanés à l’extérieur et se placent derrière Nice (27 pts) et Marseille (30 pts). « Paris s’est déjà incliné trois fois en déplacement (Rennes, Nantes, Nice), pour quatre nuls et sept succès. Trois défaites, c’est autant que la saison dernière, moins qu’il y a trois ans (5) mais une de plus qu’il y a deux ans (2). » Surtout, le club de la capitale a remporté un seul match à l’extérieur contre un membre du top 10, c’était face au LOSC (5-1). En Ligue des champions, le PSG n’a pas remporté le moindre match en dehors de ses bases, une première depuis l’ère QSI (matches nuls à Bruges et Leipzig et défaites à Manchester City et au Real). Les Parisiens restent surtout sur trois défaites consécutives à l’extérieur (Nantes, Nice et Madrid).

Le quotidien francilien donne également des nouvelles de Leo Messi. Malade ce vendredi, l’Argentin de 34 ans n’a pas participé à la séance d’entraînement du PSG. « Un point sera effectué ce samedi afin de savoir s’il peut participer au déplacement à Monaco. » De son côté, Sergio Ramos « a repris progressivement son travail cette semaine », mais sera encore trop juste pour faire partie du voyage avec ses coéquipiers pour le match de dimanche. Il pourrait profiter de la trêve internationale pour se préparer au mieux avec un possible retour face à Lorient le 3 avril prochain.

Le Parisien partage aussi une interview de Vadim Vasilyev, l’ancien vice-président de l’AS Monaco, qui évoque le PSG et son ancien joueur, Kylian Mbappé. Des extraits de son entretien à retrouver ici sur notre site.

De son côté, L’Equipe se concentre sur le cas Sergio Ramos. « Proche d’un retour dans le groupe, l’Espagnol entend pour le moment respecter le contrat qui le lie au PSG jusqu’en 2023. » Avec seulement 5 apparitions cette saison sous le maillot parisien, l’ancien du Real Madrid se rapproche d’un retour à la compétition. Ces derniers jours, l’international espagnol a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement collectif, même si sa présence face à l’AS Monaco semble très incertaine et que son retour serait plutôt envisagé pour début avril contre le FC Lorient. Régulièrement blessé aux mollets, Ramos est « conscient que son recrutement n’a pas répondu aux attentes. Il en nourrit d’ailleurs une certaine amertume, mais fidèle à son caractère, n’entend pas baisser les bras. » Depuis l’élimination du PSG en Ligue des champions, de nombreuses rumeurs venant d’Espagne annoncent une possible fin d’aventure avec les Rouge & Bleu, mais le défenseur central n’a rien exprimé dans ce sens à ce jour. « Il entend pour le moment respecter son contrat et son ambition reste de tout gagner » car il croit au projet parisien et est certain qu’il peut jouer un rôle. La seule inconnue reste la position du club dans ce dossier. « À l’automne, ses reprises aux compte-gouttes avaient ainsi fortement irrité à Doha », rapporte L’Equipe.

Le quotidien sportif confirme que Leo Messi (malade) est incertain pour le déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco ce dimanche. Touché aux ischio-jambiers, Ángel Di María ne fera pas le déplacement tout comme Juan Bernat qui se remet d’une contracture au mollet. Suspendu face à Bordeaux le week-end dernier, Marco Verratti fera son retour dans le groupe de Mauricio Pochettino. En face, les Monégasques devront se passer de leur latéral droit, Vanderson. Le Brésilien, performant ces derniers matches avec l’ASM, a contracté la Covid-19. Djibril Sidibé devrait être la solution alternative pour le coach Philippe Clément.