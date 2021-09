Clément : « Le PSG est un club mythique »

Ce dimanche soir, en clôture de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG et l’OL se feront face sur la pelouse du Parc des Princes. Forcément, cette rencontre sera le premier gros match des Parisiens en Ligue 1, un match qui devrait également voir la première titularisation de Lionel Messi devant le public rouge et bleu. Et avant le coup d’envoi de ce choc, le PSG est allé à la rencontre de Jérémy Clément.

L’ancien milieu parisien (2007-2011), qui est également passé par la case Olympique Lyonnais durant sa carrière (2003-2006), a évoqué ses souvenirs sous la tunique du club de la capitale : « Ces années parisiennes ont forcément été riches en émotions. Quand on fait le bilan, ce sont des titres gagnés, un maintien assuré à la dernière journée contre Sochaux. Donc oui, ce sont des années qui ont vraiment été trépidantes. C’était top d’avoir joué dans un si grand club avec une si belle ambiance au Parc. Je me dis aujourd’hui que j’ai eu beaucoup de chance d’avoir joué dans ce club parce que c’est un club mythique, à part. Je ressens beaucoup de fierté aussi. Et quand on a joué à Paris, on reste toujours un supporter et un éternel ambassadeur du club.«

Jérémy Clément est également revenu sur un épisode extrêmement marquant pour lui, son but égalisateur face à Saint-Etienne lors de l’avant-dernière journée de l’exercice 2007-2008 : « Je m’en souviens, évidemment ! Et en plus, c’était le dernier match de Pedro (Miguel Pauleta). Encore une fois, c’était une soirée riche en émotions. Moi qui ne suis pas un habituel buteur, je marque contre Saint-Étienne, du pied droit. C’était la folie ! On jouait le maintien et je score dans les dernières minutes de jeu. Ça a été comme une libération. Et l’idée qui dominait ce soir-là, c’est que Pedro sorte sur une bonne note. De lui offrir une belle fête.«

L’actuel entraîneur de BourgoinJallieu en N3, qui a désigné la victoire finale en Coupe de France contre Monaco en 2010 comme son meilleur souvenir à Paris, a été interrogé sur le match qui l’a le plus marqué face à l’Olympique Lyonnais : « C’est une autre finale de Coupe de France en 2008. Lyon venait de remporter le championnat. Nous, on avait gagné la Coupe de la Ligue. Et on s’était sauvés la semaine précédente. Et on fait un super match. À la fin, tout le monde avait été unanime, on méritait de gagner, on avait vraiment été meilleurs que les Lyonnais, on les avait dominés dans le jeu mais malheureusement, on a perdu sur un but de Govou. Lyon a été plus réaliste ce soir-là. »