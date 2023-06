Jérémy Ménez milite pour que Marco Verratti reste au PSG

Ces derniers jours, des rumeurs d’un départ de Marco Verratti en Arabie saoudite sont arrivées dans l’actualité du PSG. Jérémy Ménez, son ancien coéquipier chez les Rouge & Bleu, espère qu’il restera à Paris.

Marco Verratti est arrivé au PSG en juillet 2012. Inconnu du grand public, il avait été présenté à la presse juste avant la star mondiale, Zlatan Ibrahimovic. Mais dès ses premiers pas sur le terrain avec le maillot des Rouge & Bleu, il a mis tout le monde d’accord. Depuis sa première année, il est titulaire indiscutable dans le milieu de terrain du club de la capitale. Lors de l’exercice 2022-2023, il a livré sa pire saison avec le champion de France. À l’issue de la saison, certains supporters ont demandé son départ.

« Avec deux bonnes recrues au milieu, on pourrait revoir Marco au plus haut niveau »

A voir aussi : Marco Verratti également dans le viseur d’Al-Ahli

Le joueur, qui est encore lié avec le PSG jusqu’en juin 2026, a exprimé des envies d’ailleurs il y a quelques semaines. Mais avec la future arrivée de Luis Enrique, qui adore le joueur, il aurait changé d’avis. Malgré ça, l’Arabie saoudite continue de tenter de le convaincre de rejoindre son championnat, une délégation saoudienne serait même présente à Paris pour essayer de le signer. Interrogé sur son ancien coéquipier à Paris, Jérémy Ménez veut voir l’international italien poursuivre l’aventure chez le champion de France. « Je me suis entraîné avec lui pendant trois ans. Je sais de quoi il est capable. C’est sûr qu’on a de quoi être un peu déçu si on regarde ses prestations maintenant, lance l’ancien parisien dans Rothen s’enflamme. Mais il n’a pas été aidé par les milieux qui ont joué avec lui. Je pense que le départ de la doublette Thiago Motta–Blaise Matuidi a fait beaucoup de mal au PSG. On a du mal à les remplacer. Avec deux bonnes recrues au milieu, on pourrait revoir Marco au plus haut niveau. »