Marco Verratti ouvert à un départ du PSG ?

Depuis plusieurs jours, on entend que le PSG serait prêt à se séparer de Marco Verratti, malgré une récente prolongation jusqu’en juin 2026. Le milieu de terrain italien serait aussi ouvert à un départ.

Arrivé au PSG en juillet 2012, Marco Verratti est l’un des piliers de club de la capitale version QSI. Le milieu de terrain est depuis onze ans l’un des meilleurs joueurs des Rouge & Bleu chaque saison. Indéboulonnable dans l’entrejeu, il n’a jamais vu un joueur s’imposer à ses côtés depuis les départs de Thiago Motta et Blaise Matuidi. Pour la première fois en onze années, le Petit Hibou réalise une mauvaise saison. Alors qu’il était l’un des chouchous des supporters parisiens, certains de ces derniers en ont fait une cible et souhaitent désormais son départ. Alors qu’il a récemment prolongé jusqu’en juin 2026, ses dirigeants ne seraient pas contre s’en séparer cet été. Et le joueur dans tout ça ?

Verratti vivrait mal le futur départ de Messi

Selon les informations de RMC Sport, en privé, le numéro 6 du PSG ne cacherait plus ses envies de départ. Le média sportif explique que si jamais une possibilité de départ se concrétisait, le club de la capitale ne s’y opposerait pas. Très proche de Lionel Messi, Verratti vivrait mal le futur départ de l’Argentin. « Un lien étroit qui n’a pas manqué d’attirer l’attention des dirigeants parisiens qui ont revu leur position sur le principal intéressé. » Ses frasques, ses sorties, et son niveau de jeu cette saison ont fini de convaincre même ses plus grands admirateurs au club qu’il fallait envisager un transfert de l’ancien de Pescara assure RMC Sport.

🚨 En privé, Marco Verratti ne cache plus ses envies d’ailleurs et si cela se concrétise le PSG ne s’y opposera pas 🛫🇮🇹 [@FabriceHawkins | @ArthurPerrot] pic.twitter.com/JcOpVIZoLc — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 17, 2023

Il viserait un retour en Italie

Un possible départ qui pourrait aussi à Paris d’économiser son salaire, 11 millions d’euros par an, même si avec la signature de sa prolongation, une partie de ses émoluments est aussi indexée à son nombre de matches disputés, une volonté de Luis Campos rappelle le média sportif. Ce dernier conclut en dévoilant la méthode du conseiller sportif portugais lorsqu’un joueur veut partir. Ce dernier doit l’indiquer au dirigeant et une solution est trouvée. « Problème, aujourd’hui les points de chutes se compte sur les doigts d’une main » pour Marco Verratti. RMC Sport indique aussi que l’avenir de l’Italien (30 ans) « dépendra d’abord des grandes manœuvres à venir au PSG, où l’on promet en coulisses d’importants changements cet été. » Le futur remplaçant de Christophe Galtier aura aussi son mot à dire. Si ce dernier souhaite conserver l’international italien, Verratti pourrait mettre de l’eau dans son vin. À l’instant T, il viserait un retour en Italie selon RMC Sport avec comme cible la Juventus Turin ou l’Inter Milan. Il aurait aussi comme cible le Real Madrid, lui qui est resté très proche de Carlo Ancelotti mais… « Les Merengues n’envisagent pas de le recruter et ils concentrent maintenant toutes leurs forces sur l’arrivée de Jude Bellingham. » Enfin, la possibilité Arabie saoudite existe même si aucune offre n’est encore arrivée sur la table concluent Fabrice Hawkins et Arthur Perrot.