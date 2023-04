Le PSG va se positionner pour acquérir le Stade de France

La question d’un PSG propriétaire de son stade occupe l’actualité des Rouge & Bleu depuis plusieurs mois. Alors que leur choix numéro 1 est de rester au Parc des Princes, les dirigeants parisiens vont se positionner pour acquérir le Stade de France.

Le PSG veut devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait que ce soit le Parc des Princes, son antre historique. Mais la Mairie de Paris a envoyé une fin de non-recevoir à cette idée. L’Equipe explique que les discussions entre les deux entités à ce sujet n’ont pas repris et que dans cette optique, le club de la capitale cherche des solutions de replis. Le quotidien sportif indique qu’agrandir le Parc « ne répond pas seulement à une problématique économique. C’est aussi une quête de prestige. En plus de vouloir faire sensiblement progresser les recettes billetterie et hospitalités de son club pour en assurer le train de vie, Nasser al-Khelaïfi souhaitait que le stade de la Porte de Saint-Cloud puisse un jour accueillir… une finale de Ligue des champions. Pour le président parisien, recevoir dans son antre un tel évènement revêt une forme de consécration, un peu comme celle de remporter cette compétition mythique. Mais pour prétendre à cet honneur, il faut disposer d’une enceinte d’au moins 60 000 places. » Hors, le Parc des Princes a une capacité actuelle de 48 000 places.

Le PSG compte répondre à l’appel d’offres pour le Stade de France

Selon les informations du quotidien sportif, le PSG « compte répondre le 27 avril, date limite de dépôt, à un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour racheter l’équipement de Saint-Denis. » Il y aura une autre phase par la suite, si le dossier des Rouge & Bleu est retenu. « S’il devrait y avoir plusieurs postulants pour le rachat, le PSG sera le seul à se manifester en tant que club résident. Si son projet venait à être retenu, malgré plusieurs contraintes, le club de la capitale juge cette opportunité très intéressante. » Alors que l’enceinte dyonisienne a une capacité de 80 000 places, le PSG sait qu’il sera difficile de remplir le stade à chaque rencontre. « Si, en Ligue des champions, ce challenge est réalisable tant la demande est forte, il semble plus hypothétique en L1, à l’exception des chocs face à l‘OM et l’OL, encore que… »

Une capacité ramenée à 70 000 places ?

Pour cela, les dirigeants parisiens réfléchiraient, dans le cadre des travaux qui seront menés si le PSG devient propriétaire du Stade de France, à ramener sa capacité à 70 000 places. « Plus globalement, le PSG pourra mener des travaux afin d’en faire un vrai stade de football, notamment en réinclinant les tribunes et en les rapprochant de la pelouse. Pour ce projet, le PSG n’exclut pas de s’appuyer sur un partenaire, spécialisé par exemple dans l’organisation de divertissements. Son arrivée au Stade de France marquerait un tournant dans l’histoire du club« , conclut l’Equipe.