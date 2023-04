Nouvelles tensions entre Leandro Paredes et Allegri

Prêté l’été dernier à la Juventus Turin par le PSG, Leandro Paredes ne réalise pas la saison qu’il espérait. Ces dernières semaines, il joue peu et ne devrait pas être conservé par la Vieille Dame. Hier, un nouvel incident avec son entraîneur a eu lieu.

Pas dans les plans du PSG l’été dernier, Leandro Paredes avait trouvé une porte de sortie en rejoignant la Juventus Turin sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’une vingtaine de millions d’euros. Après de bons débuts, il a très vite déchanté en perdant sa place de titulaire et en jouant beaucoup moins. Lundi, il a eu une altercation avec son entraîneur – Massimiliano Allegri – en raison de son faible temps de jeu. Convié, comme les autres joueurs du club italien à un repas de Pâques, l’international argentin ne s’y était pas rendu. Hier, lors du quart de finale aller de la Ligue Europa remporté par le club turinois contre le Sporting (1-0), Paredes a une nouvelle fois fait parler de lui de façon négative.

Il a du aller chercher un maillot dans les vestiaires

Remplaçant au coup d’envoi, le milieu de terrain – qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le PSG – est appelé par son entraîneur pour rentrer à cinq minutes de la fin. Mais à ce moment-là, on voit Leandro Paredes partir en courant en direction des vestiaires. Comme le rapporte le Parisien, « il avait donné son maillot à un supporter et n’était donc pas prêt à entrer en jeu. Il va donc chercher un autre maillot aux vestiaire. » De son côté, Massimiliano Allegri, dans un premier temps crédule, a ensuite pété les plombs, hurlant sa colère. « L’Argentin est finalement revenu tout en enfilant son maillot et a pu entrer en jeu« , indique le quotidien francilien.

La Juve ne devrait pas lever l’option d’achat

À l’issue de la rencontre, le coach italien est revenu sur cet imbroglio. « Paredes ? J’allais mettre Miretti, mais Locatelli qui était fatigué a demandé un changement. J’ai appelé Paredes. Mais Leandro avait laissé son maillot dans le vestiaire. Il a dû penser qu’il n’allait pas rentrer, donc on a eu du retard pendant qu’il est allé chercher son maillot. » Le Parisien explique enfin, comme les dernières rumeurs l’avancent, que la Juventus Turin ne devrait pas lever l’option d’achat, estimé à une vingtaine de millions d’euros, insérée dans le prêt par le PSG.