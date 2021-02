Demain soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Caen (21 heures, Eurosport 2) dans le cadre du 32e de finale de Coupe de France. Cet affrontement entre le 11e de Ligue 2 et le 3e de Ligue 1 sera arbitré par Jérôme Miguelgorry. L’arbitre de 44 ans arbitra pour la deuxième fois de la saison le PSG. Il était au sifflet lors de la victoire du PSG contre Strasbourg (4-0) le 23 décembre dernier. Jérôme Miguelgorry a dirigé 13 matches cette saison (11 en Ligue 1, deux en Ligue 2) et a distribué 46 cartons jaunes et 2 cartons rouges.