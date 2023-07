Le PSG devrait s’offrir les services d’Ousmane Dembélé dans les prochaines heures. Une situation qui ne plaît pas du côté du Barça. Son président, Joan Laporta serait très remonté contre le PSG.

Le PSG serait sur le point de réaliser un très gros coup sur le marché des transferts. Le club de la capitale compte lever dans les prochaines heures la clause libératoire d‘Ousmane Dembélé. Cette dernière s’élève à 50 millions d’euros jusqu’à ce soir et passera à 100 millions d’euros demain. Le joueur aurait dit oui à la proposition du club de la capitale. La décision du PSG de lever la clause libératoire de l’international français ne passe pas du tout du côté du FC Barcelone. Selon la Cadena Cope, Joan Laporta – le président du Barça – serait très en colère contre le PSG. Ce dernier se serait activé ces derniers jours pour convaincre Ousmane Dembélé de rester en Catalogne. Cette même source explique que le club catalan va jeter toutes ses forces pour convaincre l’ancien Rennais. Son entraîneur, Xavi, doit une nouvelle fois s’entretenir avec son joueur pour lui rappeler son importance au sein de l’équipe des champions d’Espagne. Malgré ça, la COPE explique que le pessimisme règne toutefois en interne sur les chances de réussite, le club semblant presque résigné à perdre son ailier. Dembélé pourrait ne pas voyager à Dallas avec ses coéquipiers du Barça.

Une guerre totale entre le PSG et le Barça

Ce dossier fait évidemment la Une de la presse catalane ce lundi matin. Et Mundo Deportivo et Sport sont unanimes, c’est la guerre entre le PSG et le FC Barcelone. Les deux médias expliquent que les dirigeants catalans assurent que leur joueur est intransférable malgré l’existence de cette clause. MD indique que le président Joan Laporta, le directeur exécutif Mateu Alemany et l’entraîneur Xavi tentent de convaincre Dembélé de rester en Catalogne. Mais le trio craint fortement que le PSG s’acquitte des 50 millions d’euros ce lundi. Mundo Deportivo confirme que l’international français pourrait ne pas voyager avec ses coéquipiers à Dallas, où les Blaugrana doivent jouer un match de préparation contre l’AC Milan. « Malgré des discussions ces derniers jours avec Xavi, la tentation de Dembélé est désormais de rejoindre Paris où l’attend un contrat de cinq ans » avance le quotidien sportif catalan. Mundo Deportivo qui explique également que le Barça serait prêt à se plaindre auprès de l‘UEFA si Dembélé rejoint le PSG. En effet, il demanderait à l’instance du football européen de se pencher de plus près sur les dépenses du PSG et de vérifier si oui, ou non, les règles du fair-play financier sont bien respectées.