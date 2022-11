Joao Felix a demandé à quitter l’Atlético Madrid et le PSG fait partie des clubs intéressés

Arrivé en 2019 à l’Atlético Madrid, Joao Felix est un des plus grands talents d’Europe. Le joueur est pourtant en perte de vitesse dans sa progression depuis un certain temps. Avec 33 buts inscrits en 130 matches avec le club espagnol, le Portugais n’a pas toujours aligné les performances que l’on attendait de lui. Selon Marca, le joueur de 23 ans veut se relancer dans un autre club et montrer au monde du football qu’il est encore un footballeur incontournable.

Le PSG intéressé par le joueur

Selon les informations délivrées par le journal espagnol, Joao Felix a demandé à quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Le club, coaché par Diego Simeone, est 5e du classement en Liga et peine à produire un jeu de qualité. À noter que Joao Felix a perdu sa place de titulaire cette saison. Jorge Mendes, l’agent du joueur, chercherait déjà un club pour l’accueillir et plusieurs clubs sont intéressés par la pépite portugaise. Le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United mais aussi le Paris Saint-Germain font partie de ces clubs. C’est une opportunité pour le club de la capitale qui pourrait renforcer son attaque. Le club espagnol en demanderait plus de 100 millions d’euros pour lâcher sa pépite.