Selon les dernières informations, Luis Campos souhaiterait renforcer le PSG cet hiver avec l’arrivée d’un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. En ce qui concerne l’attaquant, le nom de Joao Felix a été avancé. Son club, l’Atlético de Madrid pourrait ouvrir la porte à un départ cet hiver.

Cet hiver, le PSG va chercher à renforcer son attaque. Dans cette optique, le nom de Joao Felix est avancé. Actuellement à la Coupe du Monde, l’attaquant (23 ans) est en perdition à l’Atlético de Madrid. Nouvelle pépite du football portugais, il signe un contrat longue durée avec l’Atlético de Madrid pour 120 millions d’euros. Mais son passage dans la capitale espagnole ne se passe pas comme prévu et les attentes autour de son talent peinent à être vues sur le terrain. Lors de cette saison 2022-2023, il a joué 18 matches pour 4 buts et 3 passes décisives (818 minutes). Mais il n’a débuté que 10 rencontres, sa relation avec son coach, Diego Simeone, n’étant pas des plus fluide. Certains estiment qu’il n’est pas placé dans sa meilleure position, ce qui a un impact dans son jeu. Le style de jeu de l’entraîneur argentin est aussi pointé du doigt.

L’Atlético de Madrid ne veut pas le vendre mais…

L’ancien du Benfica aimerait quitter l’Atlético de Madrid cet hiver. Mais selon les informations de AS, aucun club s’est manifesté, pour l’instant, pour tenter de s’offrir Joao Felix. Concentré sur la Coupe du Monde avec le Portugal, son avenir devrait se jouer à la fin de la compétition. Le club madrilène ne voudrait pas se séparer de son jeune talent mais pourrait ouvrir la porte à un départ sous la forme d’un prêt. Felix est encore lié avec les Colchoneros jusqu’en juin 2026. Le PSG sera-t-il intéressé par une arrivée en prêt de Joao Felix ? Réponse dans les prochaines semaines.