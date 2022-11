Après la victoire de l’Iran face au Pays de Galle, l’autre match du groupe B a opposé l’Angleterre aux Etats-Unis ce soir. Dans un match décevant, les deux équipes se sont quittés dos à dos (0-0).

Des Anglais décevants

Après avoir été largement victorieux face à l’Iran (6-2), l’Angleterre n’a pas été à la hauteur face aux États-Unis. Ce sont d’ailleurs les Américains qui se sont procurés les meilleures occasions. Ils se sont donnés les moyens pour rendre une bonne copie, compte tenue de l’opposition déséquilibré sur le papier. Au final, les deux équipes n’ont pas été inspirées devant le but, car aucun but n’a été inscrit ce soir. C’est déjà la cinquième fois qu’une rencontre se termine sur un score vierge sur les 20 matchs disputés lors de cette édition. Les Anglais ont été globalement passifs, avec seulement six tirs, et devront faire mieux contre le Pays de Galles pour se qualifier en huitièmes de finale de la Coupe du monde, car oui tout se jouera lors de la dernière journée dans ce groupe B.