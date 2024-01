Pour le compte de la dernière journée des phases de poule d’UWCL, le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich. Les féminines Rouge & Bleu ont l’occasion ce mardi soir (21h sur DAZN) de valider leur qualification pour le tour suivant. Extraits de la conférence de presse d’avant-match de Jocelyn Prêcheur.

L’état de forme et d’esprit de ses joueuses

« A priori, tout le monde est apte pour débuter la rencontre de demain. Je suis assez confiant sur l’état d’esprit des filles. Je pense qu’elles seront à 100% dans la volonté de remporter les duels, d’imposer notre jeu. On sait que l’on ne peut pas se permettre de se relâcher sur un match de Women’s Champions League. On a retrouvé une efficacité offensive intéressante, même face à des adversaires forts. Tout n’est pas parfait mais on progresse, nous sommes sur une bonne dynamique« .

Le retour de Marie-Antoinette Katoto

« En ce qui concerne Marie-Antoinette Katoto, elle a montré une détermination pour revenir assez impressionnante. Elle prend du plaisir à jouer et elle est sur une dynamique positive. Petit à petit, elle revient à son meilleur niveau« .

La préparation du match

« On a beaucoup travaillé sur les différents types d’animation, les complémentarités au niveau des appels. C’est quelque chose qui se fait sur la durée, et on commence à récolter le fruit de notre travail effectué ces derniers mois. Demain, il faudra que l’on soit rigoureux, même si on a progressé sur ce point depuis pas mal de matches« .

La forme actuelle du Bayern Munich

« Peu importe l’état de forme du Bayern Munich, on sait que c’est un grand club. Ça va être un match avec une grande intensité donc il faudra être discipliné pour ne pas leur donner des espaces. Il faudra jouer pour gagner, je pense que c’est ce qui fait notre force ces derniers temps. Il ne faut pas changer cette finalité, même si on s’adaptera en fonction de la physionomie du match. Mais il faut garder cet état d’esprit conquérant qu’on a mis du temps à bâtir« .

Au cours de ce point presse du coach de la section féminine du Paris Saint-Germain relayé sur le site officiel du club, Elisa De Almeida, défenseur Rouge & Bleu, a accompagné Jocelyn Prêcheur. L’internationale française a été interrogé sur le retour de Marie-Antoinette Katoto, la dynamique du groupe, et sa complémentarité.

Joceyn Prêcheur & Elisa De Almeida en conférence de presse avant Bayern Munich en UWCL (Image : psg.fr)

Marie-Antoinette Katoto

« Concernant Marie-Antoinette Katoto, c’est quelqu’un qui n’a jamais rien lâché. Je suis très fière de son retour, elle apporte un plus pour l’équipe et j’espère qu’elle va pouvoir continuer comme ça« .

La dynamique actuelle de l’équipe

« Que ce soit sur ou en dehors du terrain, l’équipe prend du plaisir. Pour en parler avec certaines coéquipières, je pense qu’il y a une dynamique différente dans le groupe et ça se ressent. J’espère que l’on va pouvoir continuer comme ça« .

La complémentarité au sein du groupe

« Il y a beaucoup de discussions entre nous, et c’est facile de jouer avec ces filles-là. C’est vrai que je joue souvent avec Sakina (Karchaoui) à ma gauche, mais peu importe qui évolue à côté de moi en défense, je m’adapte« .