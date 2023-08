Le RC Lens se rend en terre hostile pour y défier le PSG ce samedi (21h00, 3ème journée de Ligue 1.). Un choc entre le dernier champion de France et son dauphin sur lequel est revenu Jonathan Gradit en conférence de presse ce jeudi après-midi.

Le PSG et le RC Lens sont tous deux à la recherche de leur premier succès en Ligue 1 version 2023-2024. Les Rouge et Bleu comptabilisent deux points en deux rencontres et les Sangs et Ors une petite unité. Cette affiche sera donc l’occasion de lancer la machine pour l’une des deux équipes. Paris se place, bien évidemment, comme le favori devant son public et avec les probables titularisations de Kylian Mbappé et d’Ousmane Dembélé.

Des festivités sont attendues ce samedi face à Lens à l’occasion de l’anniversaire du groupe « Urban Paris » 🎇🎉 pic.twitter.com/tFcuxlAU1i — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 24, 2023

Jonathan Gradit veut contrarier la possession du PSG

Mais ce qui fait réellement craindre Jonathan Gradit, c’est la faculté du PSG à conserver la sphère. Cela sera, à ses yeux, un point très important de cette confrontation. « C’est une formation très efficiente en phase défensive et efficace à la récupération du ballon, a-t-il jugé en conférence de presse. Elle a obtenu près de 80% de possession lors des deux premières rencontres du championnat. IL va falloir essayer de tenir un peu plus le ballon. »