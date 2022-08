Jordan Ikoko revient sur ses années au PSG

Comme chaque semaine, le PSG donne la parole à un ancien joueur de la maison Rouge & Bleu. À cette occasion, le club de la capitale a interrogé le latéral droit, Jordan Ikoko. Formé au PSG, le joueur âgé de 28 ans n’a jamais évolué avec l’équipe première malgré un contrat professionnel signé en 2013. Il a notamment été prêté à trois reprises à l’US Créteil-Lusitano (2013-2014), au Havre (2014-2015) et au RC Lens (2015-2016) avant de rejoindre définitivement l’EA Guingamp pour trois saisons. Désormais sans club après une belle expérience au PFK Ludogorets Razgrad (Bulgarie), Jordan Ikoko est revenu sur ses années parisiennes et son avenir dans un entretien au site officiel du PSG.

Ce qu’il a retenu de ses années de formation

« À Paris, on m’a transmis la haine de la défaite. C’était interdit ! Ça nous poussait à toujours faire plus et surtout à obtenir de très bons résultats. Pour y arriver, j’ai rapidement compris que seul le travail au quotidien ne pouvait qu’être bénéfique pour atteindre mes objectifs. Il fallait être rigoureux et respectueux sur comme en-dehors du terrain. L’hygiène de vie, comme le sommeil et une bonne nutrition, était indispensable pour tenir le rythme sur la durée. Le plus compliqué lorsqu’on est apprenti footballeur, c’est d’être performant chaque semaine. Certains joueurs talentueux se reposent parfois sur leurs acquis. C’est le principal piège à éviter pour tous les Titis ! »

La signature de son premier contrat professionnel

« La signature de mon premier contrat professionnel ! Je ne peux pas l’oublier ! Rien que de l’évoquer, je repense à la joie ressentie par mes proches… Les rendre fiers m’a rendu très heureux. Ils ont été d’un soutien sans faille durant mes six années passées à la formation. C’était une sorte d’étape, mais en aucun cas un aboutissement. C’était le début d’un nouveau cycle. Ce mariage de confiance m’a donné envie d’aller encore plus loin. J’avais participé à bon nombre d’entraînements avec l’équipe professionnelle, mais là c’était comme une validation pour confirmer que j’avais le niveau pour évoluer au plus haut niveau. J’ai ainsi participé à plusieurs préparation d’avant-saison, ce fut un apprentissage vitesse grand V ! »

L’évolution du poste de latéral

» Nous sommes dorénavant plus portés vers l’offensive. Bien évidemment, tout dépend des consignes et de l’animation mises en place par le coach. Les observateurs regardent de plus en plus nos statistiques en ce qui concerne le nombre de buts inscrits et le nombre de passes décisives. Cette révolution entraîne une adaptation tactique pour être performant avec et sans ballon. Il faut être très intelligent pour trouver un juste équilibre, notamment lorsqu’une équipe utilise un 3-5-2, système à la mode. »

Son avenir

« Je suis effectivement sans club car je n’ai pas souhaité renouveler mon contrat avec le PFK Ludogorets Razgrad. J’y ai pourtant passé de très belles années, lors desquelles nous avons remporté le titre de champion de Bulgarie à trois reprises, ainsi que la Supercoupe de Bulgarie deux fois. J’ai également disputé l’Europa League chaque saison. Lorsque le moment sera venu pour accepter un bon projet, je n’hésiterai pas une seconde et je me montrerai à la hauteur des attentes. Dans l’immédiat, je profite de ma famille, notamment de mes deux enfants (2 et 4 ans). Je suis arrivé à un âge où je ne souhaite plus me prendre la tête pour des bêtises. Je suis devenu un joueur très réfléchi. Cette situation ne m’inquiète pas du tout, au contraire j’entretiens ma forme avec un préparateur physique pour me tenir prêt. À bon entendeur ! »