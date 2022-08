Si le PSG est actuellement focalisé sur le renforcement de son effectif avec la prochaine arrivée de Renato Sanches, il faudra aussi accélérer les nombreux dossiers des ventes. À ce jour, deux joueurs sont en instance de départ : Georginio Wijnaldum en prêt avec option d’achat à l’AS Roma et Idrissa Gueye vers Everton. Mais un autre dossier pourrait s’accélérer ces prochains jours. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu, Abdou Diallo est jugé comme transférable par la direction parisienne. Peu utilisé la saison dernière, le champion d’Afrique 2022 avec le Sénégal veut relancer sa carrière à l’approche de la Coupe du monde 2022 et est ainsi ouvert à un départ. Chez les champions de France, il doit faire face à la concurrence de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Sergio Ramos dans la défense à trois instaurée par Christophe Galtier. Depuis de nombreux jours, la presse italienne fait état d’un intérêt de l’AC Milan pour le défenseur de 26 ans.

Diallo, l’une des priorités de l’AC Milan

Et selon les informations de RMC Sport, Abdou Diallo figure bien dans la short-list des dirigeants milanais pour renforcer leur défense. Les Rossoneri l’auraient même érigé comme l’une des priorités afin de remplacer Alessio Romagnoli, parti libre à la Lazio Rome cet été. Cependant, le média sportif précise que les champions d’Italie n’ont toujours pas fait d’offre officielle aux dirigeants parisiens. Outre l’AC Milan, d’autres clubs sont intéressés par l’international sénégalais, rapporte RMC sans donner plus de détails. Pour rappel, selon les dernières rumeurs venues d’Italie, le PSG attendrait au moins 20M€ pour son défenseur et ne souhaiterait pas de prêt.

Statistiques 2021-2022 d’Abdou Diallo