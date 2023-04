L’aventure de Christophe Galtier au PSG va très certainement prendre fin à l’issue de la saison. Et de nombreuses rumeurs circulent sur son potentiel remplaçant.

Encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le PSG, Christophe Galtier a de forte chance de ne pas être reconduit pour la saison 2023-2024. Et pour cause, le technicien français devrait payer les mauvais résultats de son équipe depuis le début d’année. Et depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs circulent autour de son potentiel futur remplaçant. Des noms comme Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, Thiago Motta ou encore José Mourinho sont cités. Concernant le coach portugais, il est actuellement à l’AS Roma et son bail expire en juin 2024. Depuis son arrivée sur le banc des Giallorossi en 2021, le coach de 60 ans a remporté une Ligue Europa Conférence lors de l’exercice précédent. Cette saison, il place sa formation à la 4e place de Serie A et vient de qualifier le club romain en demi-finales de Ligue Europa.

« Nous verrons plus tard »

Et après la victoire face au Feyenoord hier (4-1 a.p), José Mourinho, double vainqueur de la Ligue des champions avec Porto et l’Inter Milan, s’est exprimé sur son avenir, dans des propos rapportés par RMC Sport. S’il a confirmé se sentir heureux à Rome, il a également indiqué qu’il fera un point sur son futur plus tard. « Je suis heureux ici, je ne le cache pas, j’aime les gens et ils m’aiment, j’ai le sentiment que tout le monde me respecte à Trigoria (centre d’entraînement du club). J’ai une bonne relation avec les propriétaires, même avec Tiago Pinto (directeur général du club). Les joueurs sont fantastiques, ils sont presque comme des enfants, j’ai une empathie formidable avec eux. Parfois j’ai des frustrations, parfois j’ai des ambitions différentes, mais je suis heureux ici, j’ai vu des gens heureux et j’en suis tout aussi heureux. Nous verrons plus tard. »