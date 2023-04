Le PSG pourrait changer d’entraîneur cet été. Dans les noms qui circulent pour remplacer Christophe Galtier, il y a celui de Thiago Motta. Le directeur sportif de Bologne, Marco Di Vaio, a évoqué l’avenir de son coach.

Même s’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier ne devrait plus être l’entraîneur du PSG à l’issue de la saison. Plusieurs noms ont été avancés pour remplacer l’ancien coach niçois, comme Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann, José Mourinho ou bien encore Thiago Motta. L’ancien milieu de terrain, après des débuts compliqués sur les bancs d’équipes professionnelles (Genoa, Spezia), il réalise une très belle saison à la tête de Bologne. Il a réalisé plusieurs coups d’éclat en Serie A, comme une victoire sur l’Inter, et place son équipe à la huitième place. Des performances qui attisent les convoitises. Il serait dans le viseur du PSG et de l’Inter Milan.

« Nous voulons construire avec lui »

Mais son club actuel, avec qui il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024, souhaiterait le conserver et même le prolonger. Des discussions en ce sens devraient avoir lieu dans les prochaines semaines. Ce vendredi matin, Marco Di Vaio – directeur sportif de Bologne – a évoqué l’avenir de son entraîneur. « Un appel du PSG ou l’Inter ? Je répondrai qu’il a encore un an de contrat avec nous. Et nous voulons construire avec lui, explique le dirigeant dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport. Une prolongation ? On parlera de tout en fin de saison, il sait qu’on l’apprécie.«