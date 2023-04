Le PSG pourrait changer d’entraîneur cet été. Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier ne devrait pas honorer sa dernière année. Annoncé comme possible remplaçant, José Mourinho ne serait pas insensible alors que Luis Campos garde un œil sur lui.

Le PSG réalise l’une de ses pires saisons de l’ère QSI. Même s’il devrait s’offrir le titre de champion de France, il a été éliminé en huitièmes de finale en Coupe de France et en Ligue des Champions. Après un jeu flamboyant lors du mois d’août, les prestations parisiennes ont rapidement baissé et le jeu depuis plusieurs mois est indigne du niveau du PSG. Arrivé l’été dernier, Christophe Galtier ne devrait pas honorer sa deuxième année de contrat. Pour le remplacer, plusieurs noms ont été avancés comme Roberto Mancini, Zinedine Zidane, Thiago Motta, Julian Nagelsmann ou bien encore José Mourinho.

Ils ont déjà collaboré il y a 10 ans ensemble

Selon les informations de RMC Sport, le conseiller sportif du PSG est moins proche de Christophe Galtier, même s’il « ne l’a pas encore lâché mais il se tient prêt à agir si nécessaire. » Et en haut de la liste de ses possibles remplaçants, se trouve José Mourinho même s’il ne l’a pas encore contacté assure le média sportif. « Son vécu au plus haut niveau parle pour lui tout comme son palmarès : 5 titres majeurs européens dont deux Ligue des Champions. Par ailleurs l’actuel entraineur de l’AS Rome est connu pour savoir imposer ses choix. Une poigne qui a pu manquer à Christophe Galtier par moment. » En interne, certains se posent la question de savoir si son tempérament brûlant peut être compatible avec tous les joueurs du vestiaire parisien. Du côté du Special One, on fait savoir qu’il ne ferait pas la sourde oreille si une proposition arrivait sur sa table. Luis Campos et le coach portugais pourraient de nouveau travailler ensemble, 10 ans après leur collaboration au Real Madrid.

🚨🚨 | Luis Campos apprécie le profil de José Mourinho pour succéder à Christophe Galtier. L’idée d’attirer le coach portugais fait son chemin chez le conseiller sportif ⏳🇵🇹 (@FabriceHawkins )

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/9JXDixfgzj — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 18, 2023

Luis Campos bien attendu à Doha

Alors que les informations divergeaient sur un voyage de Luis Campos à Doha cette semaine, Fabrice Hawkins confirme que le dirigeant du PSG est bien attendu au Qatar dans les prochains jours. « Il devrait faire le voyage en fin de semaine ou dans les premiers jours de la semaine suivante. » Les décideurs ont été déçu par ses deux derniers mercatos et il ne serait pas étonnant de voir son champ d’action réduit assure RMC Sport. Pour le mercato estival, le budget devrait être plus conséquent, « mais le montant de l’enveloppe n’est pas encore connu« , conclut Fabrice Hawkins.