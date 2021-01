C’est le seul dossier connu qui agite la fin du mercato hivernal du PSG. Depuis plusieurs semaines, Dele Alli est associé au PSG. L’international anglais – qui ne joue que très peu depuis le début de la saison (12 matches toutes compétitions confondues, 472 minutes de temps de jeu) – aimerait quitter les Spurs et ne serait pas contre une aventure au PSG pour y retrouver son ancien entraîneur, Mauricio Pochettino. Mais Tottenham ne serait pas trop favorable à un départ de son joueur en raison de la difficulté à lui trouver un remplaçant.

Et les dernières déclarations de son entraîneur – José Mourinho – vont dans ce sens. “Est-ce qu’il sera toujours là à la fermeture du mercato? Je m’y attends. Je dis depuis le début du mercato que je ne m’attends à aucun départ, et aucune arrivée. Nous sommes le 27 janvier, il reste peu de temps avant la fin du mercato. Mais tout reste possible. Je ne crois pas que quelque chose va se passer mais la fenêtre des transferts est encore ouverte. Parfois, des choses inattendues peuvent arriver, mais je ne m’y attend pas”, a déclaré l’entraîneur portugais en conférence de presse. Dele Alli manquera la réception de Liverpool en raison d’une petite blessure (diplomatique ?).