Julian Draxler fait partie des indésirables dont le PSG aimerait se séparer en cette fin de mercato. Mais contrairement à ses coéquipiers dans la même situation que lui, il n’apparaissait pas dans les rumeurs du mercato. À deux jours de la fermeture du mercato un peu partout en Europe, deux clubs s’intéresseraient à l’international allemand, Valence et le Benfica.

Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sport Deutschland, il y a bien des discussions en cours entre le PSG et Benfica pour Julian Draxler. Ce dossier est chaud mais pas encore conclut à 100%. Un accord pourrait être trouvé ce mercredi selon le journaliste allemand. Il n’évoque pas la modalité de ce transfert, un prêt ou un transfert pour un joueur qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2024. De son côté, Record assure que Julian Draxler est actuellement présent à Lisbonne pour s’engager avec le futur adversaire des Rouge & Bleu en Ligue des Champions. Une information confirmée par le journaliste de l’Equipe, Loïc Tanzi. Ce dernier indique qu’il va passer sa visite médicale avant d’être prêté au club de Lisbonne. De son côté, Fabrizio Romano explique que les négociations entre le PSG et Benfica entrent en phase finale pour conclure le deal. Les Rouge & Bleu aimeraient régler le dossier le plus rapidement possible. Des vidéos de sa présence au Portugal ont circulé sur les réseaux sociaux.

X News #Draxler : Yes, negotiations with SL Benfica NOW and ongoing! It’s hot but not 100 % yet. Agreement today is possible. Medias from 🇵🇹 broke it. @SkySportDE 🇩🇪

Julian Draxler is in Portugal, true and confirmed — negotiations entering into final stages between PSG and Benfica to reach full agreement on the formula. 🛩🇵🇹 #Benfica

PSG want to complete the deal as soon as possible, as Record called. pic.twitter.com/eazEyw4MQo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022