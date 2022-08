Layvin Kurzawa présent à Londres pour passer sa visite médicale

Après plus d’un an sans jouer, Layvin Kurzawa devrait retrouver le chemin des terrains de football prochainement. Ce ne sera pas au PSG. Placé dans les indésirables, le latéral gauche aurait trouvé une porte de sortie avec le promu en Premier League, Fulham. Depuis plusieurs jours, les informations divergent sur les modalités de l’arrivée de l’international français chez les Cottagers. Transfert sec, prêt avec ou sans option d’achat.

Selon les informations de Fabrizio Romano, le numéro 20 du PSG va bien rejoindre Fulham sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le montant de cette dernière n’a pas été dévoilée. Le journaliste spécialiste du mercato explique que l’ancien monégasque doit arriver à Londres ce mercredi afin de passer sa visite médicale et signer son contrat avec Fulham.

Laywin Kurzawa, arriving in London to undergo medical tests and sign the contract as new Fulham player. ⚪️⚫️🛩 #FulhamFC

Deal agreed yesterday with PSG on loan with buy option.

