En toute fin de mercato, Julian Draxler a été prêté au Benfica par le PSG. Un prêt sec pour l’Allemand qui restait sur une saison compliquée (24 matches, 2 buts et 2 passes décisives) et qui ne rentrait pas dans les plans des Rouge & Bleu.

Depuis le début de la saison, l’international allemand a participé quatre matches toutes compétitions confondues (1 titularisation, 90 minutes de jeu) pour un but. Ce soir, il va retrouver le PSG dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Il ne devrait pas être titulaire mais devrait entrer en jeu en cours de match. L’ancien joueur de Schalke 04 est revenu sur son choix de quitter le champion de France cet été.

« Cette soi-disant zone de confort a finalement été quittée »

« Il y a quatre semaines, un nouveau chapitre a commencé pour moi. […] Prendre de telles décisions n’est jamais facile, il y a simplement un nombre incroyable de facteurs privés et professionnels qui ont un impact et dont vous devez tenir compte. Dans mon cas, cette soi-disant zone de confort a finalement été quittée. Même si les choses se passaient extrêmement bien à Paris en privé, le changement était finalement une décision difficile mais sensée, assure Julian Draxler sur son compte LinkedIn. Cela signifie maintenant de découvrir un tout nouveau club, de nouveaux collègues, une nouvelle langue, un nouveau pays, une nouvelle culture et donc un environnement complètement nouveau pour moi et ma famille. Ce qui est génial, c’est que tout le monde dans le club et dans le nouvel environnement m’a réservé un accueil fantastique. Je suis déjà très reconnaissant envers les gens ici. Cela facilite les choses et est extrêmement important. Donc j’attends avec impatience tout ce qui va arriver à Lisbonne.«