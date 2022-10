Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 octobre 2022. Le match de Ligue des champions face au SL Benfica, la progression de Nuno Mendes, les nombreux Portugais présents chez les Rouge & Bleu, les détails du prêt de Julian Draxler et le onze probable…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque ce match de Ligue des champions sur la pelouse du SL Benfica. L’objectif du PSG sera d’enchaîner un troisième succès de rang dans son groupe face à un adversaire qui reste également invaincu cette saison. Alors que la Juventus Turin semblait être l’équipe la plus redoutable de ce groupe H au moment du tirage au sort, finalement le club portugais « se présente comme l’obstacle le plus relevé du moment. » Et si les Parisiens veulent avoir une chance d’obtenir un bon résultat face aux Águias, ils devront avant tout penser à régler leurs problèmes défensifs avant de pouvoir exploiter les espaces laissés par les Portugais dans la profondeur grâce aux qualités de vitesse de Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. « Mais ce qui attend Paris, ce mercredi soir, est un impitoyable examen de maîtrise. De ce point de vue, depuis le début de saison, il obtient plutôt mention très bien même s’il a mieux maîtrisé les événements que le jeu », rapporte L’E. Et lors de cette double confrontation face au Benfica (5 et 11 octobre), le PSG devra jouer en équipe et pourra surtout compter sur le retour de Marco Verratti dans le groupe. À l’heure où le Portugal se rapproche dangereusement à l’indice UEFA, « une large partie de la France du foot semble vraiment disposée à pousser avec Paris. »

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Danilo, Marquinhos (c), Ramos – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi – Mbappé, Neymar

Le quotidien sportif fait également un focus sur la progression de Nuno Mendes. À cette occasion, ses formateurs ont jugé son évolution. Et pour son sélectionneur en moins de 19 ans, Rui Bento, le joueur de 20 ans a toujours su garder un rendement très élevé : « Le meilleur Nuno est encore à venir, sincèrement. Chez nous, il a toujours montré, dans un contexte d’élite, face aux grandes équipes, un rendement très élevé (…) Il est sur le bon chemin pour se développer. Je ne suis pas surpris. Il a tout. Maintenant, je crois que le niveau des matches qu’il dispute aide à grandir encore plus. Et je suis convaincu qu’il va rester plusieurs années parmi les meilleurs latéraux du monde. » De son côté, l’ex-directeur technique de l’académie du Sporting, Luis Martins, estime que l’international portugais, qui évoluait aux postes de latéral et ailier chez les jeunes, peut encore s’améliorer défensivement : « Vous savez, en équipe de jeunes, au Portugal, la plupart des adversaires du Sporting n’étaient pas d’un niveau énorme. On dominait, donc on ne pouvait pas toujours développer les qualités défensives. C’est peut-être pour cela que parfois, au plus haut niveau, il peut selon moi avoir encore quelques difficultés. C’était un très bon centreur, très bon sur les coups de pied arrêtés avec son pied gauche. Il n’était pas quelqu’un qui communiquait beaucoup avec ses coéquipiers au début, il s’est beaucoup développé sur ce point (…) Il est arrivé très jeune en équipe première et il s’est beaucoup amélioré dans sa relation avec ses coéquipiers. »

Dans l’entourage du joueur, on explique que lors des premiers mois dans la capitale, Nuno Mendes avait besoin de temps pour prendre ses marques dans le vestiaire du PSG : « 90% des supporters ne connaissaient pas Nuno. Il avait des choses à prouver et il le savait. Il fallait du temps. Comme beaucoup de joueurs, avec lui, la clé est la confiance. Et elle vient avec les matches. » Ainsi, lors des premiers mois, le jeune latéral gauche a pu compter sur son compatriote Danilo Pereira et s’est rapproché de certains jeunes du club. « Danilo est un mec vraiment bien. Qui l’a guidé dans son quotidien, hors foot, mais aussi durant les séances ou dans son approche du vestiaire. Ça a été un grand frère pour lui », explique-t-on au PSG. Et depuis plusieurs mois, le joueur de 20 ans montre une véritable progression dans nombreux domaines. Et dans l’esprit des dirigeants parisiens, le Portugais de 20 ans « incarne l’avenir, sur une longue période, du club. » Pour rappel, Nuno Mendes est lié au PSG jusqu’en juin 2026.

Enfin, L’Equipe revient sur le prêt sans option d’achat de Julian Draxler au SL Benfica. Afin de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre), l’Allemand a finalement accepté de quitter la capitale française cet été. Mais il reviendra chez les Rouge & Bleu à l’issue de la saison. En effet, il s’agit d’un prêt payant de 2,5M€ sans option d’achat assortie. Et pour rendre cette situation possible, les trois parties ont dû se mettre d’accord sur le plan financier. Cette saison au PSG, Julian Draxler devait percevoir un salaire de 4,2 M€ net annuels. Mais à Lisbonne, il ne touchera pas plus de 2M€ net de la part du club portugais. « Le PSG compense en partie, en lui versant une prime de 1M€ plus 500 000 € sous forme de bonus et autres ajustements », soit un total de 3,5M€ sur l’exercice 2022-2023. Toujours selon L’Equipe, afin de compenser cette baisse de salaire ponctuelle, « le PSG s’est engagé à lui donner de meilleures conditions financières, à savoir 5,5 M€, pour l’exercice 2023-2024 qui sera sa dernière année de contrat », s’il n’est pas vendu l’été prochain.

De son côté, Le Parisien évoque également ce match de Ligue des champions face au SL Benfica, qui ressemble à un vrai test pour les joueurs du PSG. Jusqu’au Mondial, le club de la capitale « ne rencontrera pas mieux et plus fort que son adversaire portugais », estime le quotidien. En effet, tout comme les Rouge & Bleu, le club lisboète est invaincu cette saison en 10 rencontres et reste sur une victoire face à la Juventus en Ligue des champions. Et cette confrontation à l’Estadio da Luz permettra aux Portugais de montrer encore plus leur envie de se qualifier pour la suite de la compétition. En face, le PSG va passer son premier vrai test de la saison dans un stade en ébullition, loin de l’ambiance du huis clos lors du Final 8 de Ligue des champions en 2020. « Paris estime que son attaque est davantage une solution qu’un problème, même si les trois stars se replient en marchant et craint pour sa défense à long terme, d’où notamment la recherche toujours active d’un axial. » Reste désormais à savoir si le système de jeu va faire ses preuves face à l’un des adversaires les plus redoutables de ce début de saison.

XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Le quotidien francilien met aussi en lumière la forte communauté portugaise au sein du PSG depuis cet été. En plus de Nuno Mendes et Danilo Pereira déjà présents dans l’effectif lors de l’exercice 2021-2022, le club de la capitale a recruté deux nouveaux Portugais lors du mercato estival : Vitinha (22 ans) et Renato Sanches (25 ans). Si le premier cité est un pur produit du FC Porto, le deuxième a quitté dès son plus jeune âge son club formateur, le Benfica Lisbonne, pour tenter une aventure au Bayern Munich. Mais depuis le début de sa carrière, le champion d’Europe 2016 a connu de nombreux pépins physiques et manquera notamment ses retrouvailles avec le club portugais ce mercredi en raison d’une gêne aux adducteurs. De plus, le club parisien a accueilli cette saison Luis Campos comme conseiller sportif du club et João Sacramento en tant qu’entraîneur adjoint. Ce dernier a notamment épaissi son C.V avec des expériences au LOSC avec Christophe Galtier puis à Tottenham et à l’AS Roma aux côtés de José Mourinho. À noter également le retour d’Antero Henrique. Après une expérience chez les Rouge & Bleu en tant que directeur sportif entre 2017 et 2019, le dirigeant de 54 ans a été rappelé cet été afin de se charger des négociations lors des transferts.