Ousmane Dembélé sera parisien la saison prochaine. L’ailier de 26 ans devrait très prochainement signer un contrat de 5 ans dans la capitale. Un renfort de poids dans un secteur où Paris s’est affaibli avec le départ de Lionel Messi et celui potentiel de Kylian Mbappé. L’ancien entraîneur de Dembélé en jeunes à Rennes Julien Stéphan s’est montré dithyrambique face à ce choix au micro d’RTL.

Un nouveau champion du monde au Paris Saint-Germain. Après Lucas Hernández, l’international français et titulaire en Equipe de France Ousmane Dembélé devrait s’engager pour 5 ans avec le PSG dans les prochaines heures. Nasser Al Khelaïfi et les dirigeants parisiens sont parvenus à le convaincre de quitter le FC Barcelone, au grand dam de Xavi, qui souhaitait conserver son ailier par dessus tout. Pour Julian Stéphan, ancien entraîneur de Strasbourg mais surtout de Rennes, où il a connu Dembélé de sa formation à son passage en professionnel, le PSG fait un excellent bon choix.

« À chaud, c’est une joie pour la Ligue 1 de le voir revenir, parce que c’est un joueur très talentueux, c’est un joueur différent, capable de gestes exceptionnels, par ses fulgurances, ses dribbles, ses accélérations. J’ai beaucoup de plaisir et de bonheur de le revoir dans le championnat français. C’est un très bon choix pour le PSG. Ça vient en cohérence avec le projet du nouvel entraîneur. De la possession, un système en 4-3-3 avec des joueurs percutants, capables de dribbler, éliminer et faire des différences sur les côtés. Ousmane est un joueur rare parce que très peu de joueur ont ses caractéristiques. Il peut déstabiliser des blocs bas, par ses feintes, sa vitesse, son agilité. »

Voir aussi : Visite médicale ce vendredi pour Ousmane Dembélé

Interrogé ensuite sur le professionnalisme de Dembélé et son acclimatation au contexte parisien, Julien Stéphan s’est montré une nouvelle fois très confiant.

Le technicien français s’est ensuite focalisé sur l’évolution de son ancienne pépite depuis Rennes.

« Quand il est parti de Rennes, c’était un choix intelligent, parce qu’il est allé dans club intermédiaire, un très bon club mais pas un immense club. C’était une grande réussite à Dortmund, et puis il parlait souvent de Barcelone, Barcelone ça représentait vraiment quelque chose pour lui, c’était un vrai objectif de jouer là bas dans sa carrière. Il est resté plusieurs saisons, quelques saisons contrariées par les blessures mais lorsqu’il était sur le terrain, il a toujours montré l’étendue de son talent et ce n’est pas un hasard si Xavi fait un forcing très important pour le conserver, parce qu’il sait que c’est un joueur rare et différent. Il faut mesurer la chance qu’on a d’avoir un Ousmane Dembélé qui est français, avec énormément de talent et de qualités. Certes, un passage contrarié au Barça, mais il a aussi fait de très bonnes choses. C’est un joueur qui poursuit sa progression et qui maintenant arrive a maturité. »

Julien Stéphan