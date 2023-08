En quête de son futur attaquant, le PSG semble avoir érigé Harry Kane comme sa priorité afin de renforcer son secteur offensif. Cependant, l’Anglais de Tottenham est également sur les tablettes du Bayern Munich, piste la plus chaude actuellement.

Selon les derniers échos de la presse, le PSG serait en passe de faire signer Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pour renforcer son attaque. Cependant, nos confrères d’RMC Sport affirment que les dirigeants parisiens seraient toujours dans la course pour s’attacher les services d’Harry Kane. Malgré l’intérêt toujours vivant du Paris Saint-Germain, le capitaine des Three Lions semble tout de même se diriger vers le Bayern Munich. Cependant, la direction bavaroise n’aurait pas l’intention de s’éterniser sur le dossier. En effet, selon Florian Plettenberg, le champion d’Allemagne aurait soumis une offre à Tottenham de plus de 100 millions d’euros bonus compris, et attendraient une réponse dans les prochaines heures. Plus encore, le journaliste pour Sky Sport Germany affirme que cette offre sera la dernière de la part des dirigeants du Bayern Munich. Ces derniers pourraient se retirer des négociations si aucune réponse n’est donnée par leurs homologues londoniens.

La dead-line posée par le Bayern Munich à Tottenham est fixée à ce vendredi soir à minuit selon nos confrères britanniques du Telegraph. Un ultimatum que n’apprécierait pas le président des Spurs, Daniel Levy. Du coté du spécialiste mercato, Fabrizio Romano, les informations vont dans le même sens. Notre confrère italien affirme que « le Bayern veut et s’attend à ce que Tottenham décide aujourd’hui« . Du côté du Bayern Munich, la position est claire, cette offre sera la dernière. L’accord est déjà ficelé entre le Bayern Munich et Harry Kane, et l’opération ne dépend désormais que de la réponse des dirigeants de Tottenham. Un potentiel retrait des Bavarois des négociations suffirait-il à relancer les espoirs des Parisiens ?