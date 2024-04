Le PSG reçoit le Stade Rennais ce mercredi 3 avril (21h10 sur BeIN Sports et France 3) pour le compte des demi finales de Coupe de France. L’occasion pour Julien Stéphan, coach des Bretons, de répondre aux questions des journalistes en conférence de presse d’avant match.

Ces derniers jours du côté du PSG, la méforme de Kylian Mbappé ne passe pas inaperçue. Entre ses deux mauvaises prestations avec l’Equipe de France et son match face à l’Olympique de Marseille, le numéro 7 parisien n’est pas au mieux, mais Julien Stéphan ne l’entend pas de cette oreille : « Ne me parlez pas de ça. Parce que mercredi, s’il en met deux ou trois, cela va être de votre faute (sourire) Ne me dites pas ça ! Il ne faut jamais le dire, ça, avant les matchs. On en parle après, mais pas avant (rires)« . En effet, s’il n’est pas dans la forme de sa vie depuis un temps, Kylian Mbappé reste un joueur de classe mondiale capable de faire la différence à tout moment, et le technicien français du Stade Rennais le sait bien : « C’est un joueur exceptionnel, et on parlera toujours de lui dans toutes les circonstances. Parce que c’est un joueur hors-normes, c’est un joueur qui peut faire basculer un match à tout moment« , a précisé Julien Stéphan avant de poursuivre : « C’est surtout un joueur de grands matchs, il est là pour les grands matchs. Il est toujours là pour les grands matchs. Donc il faudra vraiment le surveiller mercredi. Je suis convaincu qu’il fera un grand match« .

Ce PSG / Stade Rennais est en effet un grand match, et on ne peut plus important pour la suite et la fin de la saison des deux clubs. Au cœur d’une période cruciale pour le club de la capitale, cette demi-finale de Coupe de France se joue à 7 jours du choc de quart de finale de Ligue des Champions face au FC Barcelone. En ce sens, le coach rennais a été interrogé sur une potentielle déconcentration des Parisiens : « Non, je ne pense pas. C’est dans une semaine. Ce sont des clubs qui doivent gagner beaucoup de titres chaque saison. Ce sont des joueurs qui sont conditionnés par ça et pour ça. Ils viennent dans ces clubs-là pour jouer ça. Là ils ont l’opportunité d’aller en finale« .