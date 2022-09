Après 16 ans sous le maillot du Real Madrid, Sergio Ramos a rejoint le PSG durant l’été 2021. Miné par des blessures, le défenseur central n’avait joué que 13 matches toutes compétitions confondues. Cet été, l’international espagnol a pu participer à l’intégralité de la préparation des Rouge & Bleu et a joué toutes les rencontres de la saison, étant titulaire dix fois (895 minutes). Meilleur défenseur du monde pendant de très nombreuses années, Sergio Ramos est le modèle de beaucoup de défenseurs centraux. C’est le cas de Christopher Jullien.

« Ma référence reste Sergio Ramos«

« Je regarde beaucoup de vidéos. Ma référence reste Sergio Ramos. Au début de ma carrière, je regardais ses vidéos en boucle (il répète trois fois en boucle). Je me concentrais sur sa façon de jouer, sa manière de se déplacer. C’est le meilleur joueur sur les coups de pied arrêtés, même si au PSG, il n’est plus sur le même rythme qu’au Real Madrid, indique le défenseur de Montpellier pour le site de la Ligue 1. Il faut dire qu’il faisait tout là-bas (rires). À force de l’observer, cela m’a aussi permis de voir qu’il faut varier les appels. De cette manière, les adversaires vont toujours se sentir en danger et sans cesse être surpris.«