Arrivés libre de tout contrat l’été dernier, Lionel Messi et Sergio Ramos vivent actuellement au PSG leur deuxième saison en France. Après avoir passée l’intégralité de leur carrière en Espagne, les deux joueurs avaient décidé de rejoindre la capitale française en signant un contrat de deux ans. Après une première saison contrastée sur le plan sportif, La Pulga et l’Espagnol montrent un meilleur visage lors de cet exercice 2022-2023. Et le club de la capitale ne serait pas contre l’idée de prolonger l’aventure de ses deux vétérans au-delà de 2023.

Une position « un peu plus confortable » pour prolonger Messi

Comme le rapporte RMC Sport sur son site internet, si Leo Messi et Sergio Ramos n’ont pas donné satisfaction la saison passée, les premiers mois de ce nouvel exercice marque un retour en forme des deux joueurs et pousserait les décideurs parisiens à envisager de les prolonger. La légende argentine possède une année en option dans son contrat, qui peut lever d’un commun accord avec le club de la capitale. Le natif de Rosario serait donc dans « une position un peu plus confortable que celle de Sergio Ramos. » L’ancien madrilène serait clairement enthousiaste à l’idée de prolonger son contrat chez les Rouge & Bleu. Le défenseur central serait même aujourd’hui « le patron du vestiaire », mais il prolongera seulement s’il donne des garanties et si son niveau de jeu reste constant. Après avoir été récemment sanctionné par l‘UEFA pour non respect du fair play financier, on explique aussi au sein du PSG « qu’il n’est pas possible de faire n’importe quoi » économiquement.

Ces négociations devraient s’intensifier après la Coupe du Monde qui se déroulera entre le 20 novembre et le 18 décembre.