Mathieu Grebille prolonge avec le PSG Handball

Le PSG Handball réalise un début de saison mitigé. Les Parisiens ont perdu trois des huit matches depuis le début de la saison, chose assez rare ces dernières années chez les Rouge & Bleu. Cet été, l’effectif a beaucoup bougé et le club de la capitale s’est peut-être un peu affaibli. Arrivé au PSG Handball en 2020, Mathieu Grebille est désormais l’un des cadres de l’équipe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, l’arrière gauche (30 ans) a prolongé son contrat de deux ans ce vendredi matin. Il est donc lié au champion de France jusqu’en juin 2025.

Un contrat jusqu’en juin 2025

Natif de Paris, il avait joué 12 ans à Montpellier (2008-2020) avant de rejoindre le PSG Handball. Après cette prolongation de contrat, Mathieu Grebille a évoqué sa joie de prolonger l’aventure chez les Rouge & Bleu. « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain. Au fil des deux dernières saisons, j’ai construit une relation forte avec mes coéquipiers, le staff mais aussi les supporters. J’ai la chance de pouvoir évoluer dans l’un des plus grands clubs d’Europe, qui vise l’excellence et la victoire dans toutes les compétitions. Cette prolongation est une récompense par rapport à mon engagement et ma détermination mais aussi une marque de confiance pour l’avenir. J’aurai à cœur de donner le maximum pour atteindre les objectifs fixés par le club.«