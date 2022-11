Juventus / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce mercredi soir, le PSG se rend en terrain hostile pour y défier la Juventus. Une rencontre comptant pour l’ultime journée de la phase de poule de la Ligue des Champions décisive afin de s’octroyer la première place de ce groupe H.

En effet, le PSG se trouve au coude à coude avec le SL Benfica. Pour l’heure, ces deux équipes possèdent le même nombre de points avec un léger avantage pour les Parisiens à la différence de buts. Sachant que les Lisboètes se déplacent du côté du Maccabi Haïfa dans le même temps, l’objectif sera donc de conclure de la meilleure des manières cette phase de groupe. Et pour cela, Christophe Galtier devrait aligner un XI articulé en 4-3-3. En l’absence de Presnel Kimpembe, le coach parisien misera sur du classique. Seul Neymar manquant à l’appel pour cause de suspension, il devrait être suppléé par Carlos Soler en soutien de Kylian Mbappé et Lionel Messi.

Et à deux heures tout pile de ce coup d’envoi, comment sentez-vous ce match ? N’hésitez pas à nous livrer votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous. La semaine passée, le PSG est difficilement venu à bout de l’ESTAC Troyes sur le score fleuve de 4-3. Aucun CSiens n’avait annoncé le bon pronostic.