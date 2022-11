Après une première saison compliquée avec le maillot du PSG, Lionel Messi revit depuis le début de l’exercice 2022-2023. Et de nombreuses raisons expliquent ce changement de visage radical.

Avec 11 buts et 12 passes décisives cette saison, Lionel Messi est l’une des armes offensives du PSG aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar Jr. Dans un rôle plus libre que la saison passée, La Pulga rayonne sur le terrain et se montre plus tranchant dans ses gestes et ses dribbles. Surtout, l’Argentin de 35 ans semble avoir trouvé son équilibre aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Le septuple Ballon d’Or s’ouvre de plus en plus à ses autres coéquipiers, qui peut notamment s’expliquer par les départs de ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes, comme le rapporte L’Equipe. Surtout, Lionel Messi « est plus impliqué aussi dans les décisions d’un entraîneur et d’un staff technique qui cherchent souvent à avoir l’avis des meilleurs éléments. » Même s’il n’est pas un grand adepte des discours, l’international argentin arrive à faire passer certains messages, sans hausser le ton « mais plutôt via des conversations individuelles avec le staff, ses coéquipiers ou la direction. »

De son côté, Christophe Galtier a été agréablement surpris par Lionel Messi et notamment par ses séances ou encore sa science tactique lors des discussions. L’ancien Barcelonais apprécie la communication directe du technicien français. Quand l’Argentin sortait en cours de match au début de saison, sans comprendre pourquoi, l’entraîneur de 56 ans n’a pas attendu avant d’expliquer son choix à son joueur. « Le coach fait très attention au bonheur des joueurs depuis qu’il est arrivé et avec Messi, sans même se parler, il arrive à savoir s’il est d’accord ou non avec une décision », confie un proche du groupe parisien.

Messi plus investi dans la vie de groupe

Une des autres raisons de la belle saison de Lionel Messi se nomme Neymar Jr. Après s’être lié d’amitié au FC Barcelone, les deux sud-Américains se trouvent parfaitement sur le terrain. Et si le Brésilien accepte de faire autant d’efforts, c’est parce qu’il sait que l’Argentin est devant-lui. « Les deux joueurs ont une connexion spéciale. Ce sont deux mecs qui se soutiennent mutuellement. Mais Léo est aussi proche d’autres joueurs comme Verratti, Navas, Donnarumma et même les nouveaux comme Carlos Soler ou Fabian Ruiz », explique-t-on au club. Ainsi, tout le monde s’accorde à dire que Lionel Messi a une personnalité très tranquille mais reste un très grand compétiteur. Preuve d’une meilleure adaptation, il n’hésite pas à échanger avec ses partenaires et donner son avis pendant les entraînements. De plus, son apprentissage du français se poursuit et « il n’est pas rare qu’il échange dans la langue de Molière avec ses enfants », rapporte L’E.

Cependant, Lionel Messi arrive en fin de contrat en juin prochain (il possède encore année en option dans son contrat) et devra bientôt prendre une décision pour son futur. De son côté, Luis Campos travaille pour faire prolonger l’Argentin. Depuis son arrivée, le conseiller sportif du PSG a gagné la confiance de Messi. Lors d’une discussion à trois avec Christophe Galtier et Luis Campos lors de la tournée au Japon, La Pulga a reconnu « que sa première saison n’était pas celle espérée, que l’adaptation n’avait pas été facile mais qu’il ne voulait pas quitter le PSG sans un trophée majeur », rapporte le quotidien sportif. Un discours qui a plu à la direction. Ainsi, Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi cherchent la meilleure solution financière pour prolonger le contrat du joueur. Si le natif de Rosario veut prendre le temps pour décider de son avenir, le Portugais tente de persuader Lionel Messi de signer un nouveau bail avant la Coupe du monde au Qatar.

Messi a les records de Cristiano Ronaldo en ligne de mire

De son côté, Le Parisien évoque les records que peut aller chercher Lionel Messi en Ligue des champions. Deuxième meilleur buteur de la compétition, l’Argentin est à la lutte depuis quinze ans avec son rival, Cristiano Ronaldo. Avec 140 buts en 183 matches, le Portugais domine le classement des meilleurs buteurs en C1, mais sa non-participation cette saison pourrait lui être fatale. En effet, l’écart se réduit petit à petit et l’Argentin se retrouve désormais à seulement 11 réalisations de ce record (129 buts en 160 matches). De plus, le meneur de jeu possède un meilleur ratio que l’actuel joueur de Manchester United avec 0.81 but par match en Ligue des champions contre 0.77 pour Ronaldo. Au rayon des passes décisives, le septuple Ballon d’Or est très proche de détrôner Cristiano Ronaldo. Avec 39 offrandes dans la compétition, l’Argentin est à trois longueurs du record du Portugais (42).