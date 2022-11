Historique, enjeux et clés du match … Tout sur Juve / PSG

C’est dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions que le PSG se déplace sur la pelouse de la Juventus Turin. Une rencontre qui préserve tout de même un intérêt de part l’objectif fixé de terminer premier du groupe H. Focus sur l’histoire, les enjeux et les clés de ce Juve / PSG.

Le Paris Saint-Germain va affronter la Juventus Turin pour la dixième fois dans son histoire en match officiel. Un historique avec un bilan largement en faveur des Bianconeri qui comptent six victoires, deux matchs nuls et une défaite face au club de la capitale. Les Parisiens ont connu leur premier succès face aux Turinois le 6 septembre dernier (2-1) au Parc des Princes lors de la première journée des phases de poules de C1. Le PSG se rend en Italie pour un match officiel pour la dixième fois de son histoire (Brescia, Juventus Turin (4), AC Milan (2), Naples (2) et Parme). De l’autre côté des Alpes, les Rouge & Bleu n’ont connu la victoire qu’à une seule reprise, face aux Napolitains (0-2) le 21 octobre 1992 en 16e de finale aller de la Coupe UEFA, contre quatre matchs nuls et cinq défaites. Actuellement, le Paris Saint-Germain reste sur une série de six matchs sans défaites face aux équipes italiennes en Coupes d’Europe : AC Milan en 2000-2001, Naples en 2018-2019, l’Atalanta Bergame en 2019-2020 et la Juventus Turin cette saison. Dans l’histoire, c’est pas moins de douze joueurs qui ont porté les couleurs parisiennes et turinoises : Nicolas Anelka, Gianluigi Buffon, Kingsley Coman, Dani Alves, Angel Di Maria, Zlatan Ibrahimovic, Moïse Kean, Blaise Matuidi, Leandro Paredes, Adrien Rabiot, Mohamed Sissoko et Juan Pablo Sorin.

Les enjeux

L’enjeu principal de la rencontre est évidemment la première place du groupe H. Déjà qualifiés en huitième de finale de Ligue des Champions, les hommes de Christophe Galtier ont l’objectif clair de finir en tête de cette poule, et ne pas se faire doubler par Benfica. La C1 a livré son lot de surprise hier, notamment avec la défaite de Naples (2-0) à Liverpool. Une déroute qui place le PSG et Benfica comme les deux seules équipes européennes n’ayant pas connu la défaite cette saison.

Il faut également préserver l’invincibilité toutes compétitions confondues. Les Rouge & Bleu surfent actuellement sur une série de 28 matchs officiels sans défaite. La dernière déconvenue remonte au 20 mars 2022 (0-3) en Ligue 1 Uber Eats sur la pelouse de l’AS Monaco. Une performance qui est dans le top trois des plus longues séries d’invincibilité de l’histoire du PSG (37 matchs de août 1993 à avril 1994 et 36 matchs de mars 2012 à décembre 2013).

Les clés du match

Le capitaine Marquinhos devrait, sans surprise, être aligné dans le onze titulaire ce soir (21h sur Canal +) face à la Juventus Turin. Le Brésilien est le recordman de matchs joués en Coupe d’Europe avec le PSG (78) devant Marco Verratti (76). Kylian Mbappé aura lui l’occasion de s’assoir davantage sur son statut de meilleur buteur européen (31 buts) du club de la capitale. En phase de poule de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain trouve toujours la faille. Depuis le 21 octobre 2015 face au Real Madrid, les Rouge & Bleu ont toujours fait trembler les filets, soit une série de 43 matchs.

Kylian Mbappé aura également la possibilité d’être le meilleur buteur de Ligue des Champions en repassant devant Mohamed Salah. Le numéro 7 parisien, actuellement deuxième au classement des meilleurs buteurs, compte actuellement 6 buts en C1.

Des chiffres et faits dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.