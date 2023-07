Kadidiatou Diani élue meilleure joueuse française de l’année

Le PSG a réussi le coup double en ce qui concerne les trophées de meilleur joueur français et meilleure joueuse française décernés par France Football. Kadidiatou Diani reçoit le trophée chez les Femmes.

Même si elle va quitter le PSG et très certainement rejoindre l’ennemi Lyon, Kadidiatou Diani s’est offert un dernier titre en tant que joueuse des Rouge & Bleu. Meilleure buteuse de la D1 Arkema (17 buts), elle a été élue meilleure joueuse de la saison lors de la cérémonie du championnat de France Féminin. Avec l’absence de Marie-Antoinette Katoto, c’est elle qui a porté le club de la capitale. Comme chez les hommes, ou c’est Kylian Mbappé qui a remporté la distinction, la future ex-parisienne a été élu meilleure joueuse française de la saison 2022-2023 par France Football.

40 points d’avance sur sa dauphine

La numéro 11 du PSG a largement dominé le classement avec 91 points reçus. Sa dauphine, Delphine Cascarino (OL), a, elle, reçu 51 points. Le podium est complété par Selma Bacha (Lyon) avec 11 points. Deux autres joueuses du PSG figurent dans ce classement. Sakina Karchaoui (5e, 9 points) et Grace Geyoro (7e, six points). Dans une interview accordée au magazine, Kadidiatou Diani est revenu sur sa saison, qui a été stoppé par une blessure à la clavicule, qui l’a contraint à se faire opérer. « J’ai progressé dans l’efficacité et la constance, mais j’aurais pu faire mieux. Même en ayant marqué 17 buts en D1. Forcément, on manque toujours des actions. Et cette blessure à la fin m’a un peu stoppée. Je suis sortie à la mi-temps de notre quart de finale retour de Ligue des champions et j’ai raté la finale de la Coupe de France (contre Lyon, 1-2, le 13 mai), puis le match décisif pour le Championnat (contre Lyon, 0-1, au Parc des Princes, le 21 mai). Donc, j’ai eu l’impression de tout rater.«