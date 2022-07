Ce soir l’Equipe de France affronte l’Allemagne en demi-finale de l’Euro 2022. Pour atteindre pour la première fois la finale de la compétition, les Françaises devront faire sans Marie-Antoinette Katoto. Mais elles pourront compter sur Kadidiatou Diani, très en forme depuis le début de la compétition. Bixente Lizarazu est sous le charme de la joueuse du PSG.

Lizarazu loue les qualités de Diani

« Cascarino et Diani, les atouts des Bleues ? Oui, tout à fait. Et Karchaoui aussi sur son côté gauche, qui est en grande forme. Mais c’est vrai que ces deux ailières sont l’arme fatale de l’équipe de France. Elles peuvent prendre de vitesse n’importe quelle défense par leurs qualités de dribbles, salue Lizarazu pour Le Figaro. Cascarino a des jambes incroyables, elle va très vite et son premier contrôle lui permet de faire des différences impressionnantes. Sans oublier sa frappe du pied droit qui est très intéressante quand elle rentre de la gauche. C’est la grande force de cette équipe d’être très dangereuse sur les côtés. Si tu es l’entraîneur adverse, tu dois forcément réfléchir à un plan pour contrer les ailières françaises. »