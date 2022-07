Longtemps pisté par le PSG, Scamacca rejoint West Ham

Pour renforcer son attaque, le PSG a longuement pisté Gianluca Scamacca. Les Rouge & Bleu avaient même un accord avec le joueur. Mais les exigences de Sassuolo ont repoussé le club de la capitale. Ce dernier ne souhaitait pas proposer plus de 40 millions d’euros alors que l’équipe de Serie A réclamait 50 millions d’euros. Cette dernière a finalement réussi à vendre son international italien à West Ham pour 36 millions d’euros, plus 6 millions de bonus et 10% sur une possible plus-value.

Scamacca et son rêve de jouer en Premier League

Gianluca Scamacca a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2027, avec les Hammers et portera le numéro 7. L’attaquant a expliqué être heureux de rejoindre West Ham et la Premier League. « J’ai attendu ce moment pendant longtemps. C’était un rêve de jouer en Premier League. J’ai l’impression que West Ham est l’équipe parfaite pour moi. Ils ont montré qu’ils me voulaient vraiment et quand j’ai parlé au manager, il y a eu une compréhension instantanée.«